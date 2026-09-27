Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν απολύσεις εργαζομένων της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο της φονικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Αφορμή αποτελούν οι καταγγελίες συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» και υποστηρίζουν ότι εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει προβλήματα και είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στο εργοστάσιο απολύθηκαν.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για το αν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Αναλυτικά:

«Μετά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι, που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο, δημιουργούνται έντονες αμφιβολίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

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Παράλληλα προκαλείται εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμπεριφορών, που ενδέχεται να συσκοτίσουν την υπόθεση και να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις, που θα ενίσχυαν το έργο της Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες και να εγγυηθούν την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και του δικαιώματος τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως θα βρεθεί η αλήθεια, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται».