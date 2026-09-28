H ΒΙΟΛΑΝΤΑ ξεκαθαρίζει πως θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας

Στη διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές προχώρησε η ΒΙΟΛΑΝΤΑ υποστηρίζοντας ότι «ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής». Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι «θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

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Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Καταγγελίες για εκδικητικές απολύσεις

Υπενθυμίζεται πως ο Αγγελος Λιάκος, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μιας εκ των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη έχει καταγγείλει πως «στον χώρο εργασίας υφίσταται και καλλιεργείται συστηματικά ένα καθεστώς το οποίο δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία στις ανακριτικές αρχές.

«Εχουν υπάρξει κάποιες απολύσεις που σχετίζονται άρρηκτα με την υπόθεση, ενώ η συστηματική αντεργατική συμπεριφορά τόσο από άμεσα εμπλεκόμενους του περιβάλλοντος της ιδιοκτησίας όσο και από τον κατηγορούμενο διευθυντή έχει ωθήσει εργαζόμενους σε εξαναγκασμένες "παραιτήσεις"».

Αντίστοιχες καταγγελίες γίνονται και στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας από την οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη. Με αυτό οι συγγενείς του θύματος ζητούν την ακύρωση της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, κάνοντας λόγο για απειλές που δέχονται εργαζόμενοι, απολύσεις και εκφοβισμούς από μέλη της οικογένειας «Βιολάντα».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕφΣυν, το υπόμνημα αναφέρει πως το βούλευμα της αποφυλάκισης του κ. Τζιωρτζιώτη δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι «τμήμα του αποδεικτικού υλικού στηρίζεται σε καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν άμεση αντίληψη της λειτουργίας της επιχείρησης, της οσμής υγραερίου, των διαμαρτυριών προς προϊσταμένους, της αντίδρασης της διοίκησης και των πραγματικών συνθηκών εργασίας πριν από την έκρηξη.

»Τα πρόσωπα αυτά τελούν ή τελούσαν σε σχέση οικονομικής, εργασιακής ή ουσιαστικής εξάρτησης από την επιχείρηση και την οικογένεια που τη διοικεί, ενώ άλλα έχουν απολυθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέθεσαν την αλήθεια ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών ή επειδή σκόπευαν να καταθέσουν επιβαρυντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν και μετά τη φονική έκρηξη».