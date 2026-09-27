Η πρώτη δουλειά και η αλλαγή επαγγέλματος.

Την εμπειρία της από την εργασία στην Ελβετία περιγράφει η Άνα Μαρίνα Λάσο, μια Ισπανίδα που ξεκίνησε καθαρίζοντας ιδιωτικές κατοικίες.

Σύμφωνα με την El Español, η ίδια αναφέρει ότι αμειβόταν με 28 ελβετικά φράγκα την ώρα, ποσό που αποδίδει σε περίπου 30 ευρώ.

Η σύγκριση που κάνει με την πατρίδα της είναι χαρακτηριστική: «Βγάζω περισσότερα καθαρίζοντας σπίτια στην Ελβετία από έναν μηχανικό στην Ισπανία». Πρόκειται για προσωπική δήλωση, χωρίς το δημοσίευμα να παραθέτει συγκριτικά μισθολογικά στοιχεία για τους μηχανικούς.

Τα έσοδα από τέσσερις ώρες εργασίας

Σε ένα από τα παραδείγματα που παρουσιάζει, η Άνα αναφέρει ότι καθάρισε ένα σπίτι για τέσσερις ώρες και πληρώθηκε 112 φράγκα, περίπου 120 ευρώ κατά τη δική της μετατροπή.

Με τέσσερις ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα και υπολογισμό τεσσάρων εβδομάδων, τα έσοδα αντιστοιχούν σε περίπου 2.400 ευρώ. Το ποσό αφορά ακαθάριστες εισπράξεις, πριν από φόρους, εισφορές και επαγγελματικά έξοδα.

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Η πρώτη δουλειά και η αλλαγή επαγγέλματος

Η καθαριότητα αποτέλεσε για εκείνη τρόπο εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς να γνωρίζει ακόμη καλά γερμανικά. Προτίμησε τις ιδιωτικές κατοικίες και περιγράφει ότι εργαζόταν ακούγοντας μουσική ή podcast.

Ωστόσο, δεν παρέμεινε στον κλάδο. Όπως αναφέρει, πλέον εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη, δημιουργώντας περιεχόμενο για επιχειρήσεις στην Ελβετία.

Τι δείχνει και τι δεν δείχνει μια ωριαία αμοιβή

Για την αξιολόγηση μιας τέτοιας εμπειρίας, η ωριαία αμοιβή αποτελεί μόνο ένα μέρος της εικόνας. Ο υπολογισμός των μηνιαίων εσόδων προϋποθέτει σταθερή απασχόληση στις συγκεκριμένες ώρες, χωρίς κενά ανάμεσα στις αναθέσεις. Δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με εγγυημένο μηνιαίο μισθό ούτε με διαθέσιμο εισόδημα μετά τις υποχρεώσεις.

Επίσης, η σύγκριση δύο επαγγελμάτων σε διαφορετικές χώρες χρειάζεται κοινή βάση: αντίστοιχο χρόνο εργασίας, διάκριση μεταξύ μικτών και καθαρών αποδοχών και συνυπολογισμό των εξόδων διαβίωσης. Διαφορετικά, μια εντυπωσιακή διαφορά στην αμοιβή μπορεί να δίνει ελλιπή εικόνα για την πραγματική οικονομική κατάσταση.

Η επίσημη ελβετική πύλη ch.ch παραπέμπει σε εθνικό εργαλείο υπολογισμού αποδοχών για όσους αναζητούν στοιχεία ανά επάγγελμα. Η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας επιτρέπει πιο συγκεκριμένες συγκρίσεις από μια μεμονωμένη εμπειρία που παρουσιάζεται στα κοινωνικά δίκτυα.

Στις υποχρεώσεις των κατοίκων περιλαμβάνεται και η ασφάλιση υγείας, η οποία είναι υποχρεωτική στην Ελβετία. Το σχετικό κόστος χρειάζεται να συνυπολογίζεται στον προσωπικό προϋπολογισμό και δεν πρέπει να συγχέεται με την ονομαστική αμοιβή μιας ώρας εργασίας.

Πηγή elespanol.com