Πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς στη νοτιοδυτική Υεμένη από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 40, ανέφεραν σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στους φιλοϊρανούς Χούθι και ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους. Παράλληλα, το δίκτυο Almasirah, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας των Χούθι, ανέφερε πως πέντε παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.

Ο εκπρόσωπος των μαχητών, Γιαχία Σαρί, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία πως «διεξήγαγε δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον μιας αγοράς» στα περίχωρα της Ταΐζ (νοτιοδυτικά).

«Αυτό το αίμα που χύθηκε άδικα» δεν θα μείνει χωρίς «συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτή η μεγάλη πόλη που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις βρίσκεται σε ένα από τα κυριότερα μέτωπα των μαχών με τους Χούθι.

Σε πλάνα που πρόβαλε το Almasirah διακρίνονται οχήματα με σπασμένα τζάμια όπως και κατεστραμμένες αποθήκες, με εμπορεύματα διασκορπισμένα και καλυμμένα από ένα παχύ στρώμα σκόνης.