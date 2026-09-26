Ανείπωτη τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας.

Στην ανάσυρση της δεύτερης σορού μετά από την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα προχώρησαν οι Αρχές το πρωί του Σαββάτου 26/9, με τις έρευνες να συνεχίζονται στον χώρο με αμείωτους ρυθμούς από την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ. «Εντοπίστηκε ένας άνδρας και πραγματοποιούνται έρευνες για την ανάσυρση της σορού του» ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.

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Να θυμίσουμε, ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9 ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα στα συντρίμμια η οποία είανι Αμερικανίδα και διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμα τέσσερις άνθρωποι: οι δυο Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πλάκα: Σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια

Παράλληλα, εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά κτίρια σημειώθηκαν μετά από την έκρηξη στην Πλάκα αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης μιλώντας στο ΕΡΤ News ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτίρια.

«Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτήριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

Στο άλλο γειτονικό κτίριο, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, έχει αποκολληθεί η μεσοτοιχία και επίσης καταγράφονται σοβαρές βλάβες. Ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε ακόμη ένα κτήριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης» υποστήριξε.