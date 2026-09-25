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Ο 16χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τον τραυματισμό του.

Επεισόδιο μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, δύο μαθητές διαπληκτίστηκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, στην οδό Αχαΐκής Συμπολιτείας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 16χρονος εκνευρισμένος, φέρεται να χτύπησε με το χέρι του τζάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μαθητή και τον μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το ενδεχόμενο σχηματισμού δικογραφίας.