Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Στο Νοσοκομείο Καβάλας, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Β’, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός αθλητής επιχείρησε να διεκδικήσει την μπάλα και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην προσπάθειά του χτύπησε με το κεφάλι στην περίφραξη του γηπέδου και έχασε αμέσως τις αισθήσεις του.

Η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στο γήπεδο, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά. Ο γιατρός της αναμέτρησης έσπευσε στο σημείο και παρείχε στον 16χρονο τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής διακομίστηκε αρχικά για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Καβάλα, όπου νοσηλεύεται.

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