Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τι είπε για τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε θα γινόταν ανεκτό» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίμαχο δημοσίευμα της Wall Street Journal και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «πιο σταθερές και πιο στενές από ποτέ», χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα.

Όπως σημείωσε, η ExxonMobil και η Chevron πραγματοποιούν επενδύσεις μαζί με ελληνικές εταιρείες, ενώ η γεώτρηση στο Ιόνιο πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα εργάζεται για τη γεωπολιτική και ενεργειακή της αναβάθμιση και δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς ανταγωνισμούς. «Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός εκβιασμός για το αμερικανικό LNG», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα» και ότι όλες οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί διαθέτουν «τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα».

«Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης»

Αναφερόμενος στην πολιτική στήριξης των πολιτών και στις προτάσεις για νέα μέτρα απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα «πλήρωσε ακριβά το παιχνίδι να δίνονται χρήματα δανεικά» και ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδήγησε τη χώρα μέχρι τα μνημόνια. «Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί. Όπως είπε, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.

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Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για πρόσθετες παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι εάν η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει τις σχετικές εισηγήσεις, «σήμερα δεν θα είχαμε ούτε σεντ για τους πολίτες». «Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολόγητου.

Για τις τοποθετήσεις Θεοχάρη και Κουλκουδίνα

Σε ερώτηση για δηλώσεις του βουλευτή του ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα και του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για απομόνωση αποσπάσματος από συνέντευξη του κ. Κουλκουδίνα. «Απομονώθηκαν δευτερόλεπτα από μία συνέντευξη του βουλευτή Κουλκουδίνα. Αν τη δείτε, θα καταλάβετε την ενσυναίσθηση», ανέφερε. Για τον Χάρη Θεοχάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι «η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» και ότι κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη των πολιτών. «Αυτή είναι η φιλοσοφία του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και της ΝΔ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε δήλωση κινείται εκτός αυτής της λογικής είναι «άστοχη». Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο κ. Θεοχάρης «παραδέχθηκε το λάθος και ανασκεύασε». Αναφερόμενος, στις δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ισχύει και στην περίπτωση αυτή ό,τι ισχύει για τον κ. Κουλκουδίνα, παραπέμποντας στην ανάγκη να αξιολογούνται οι δηλώσεις στο πλήρες πλαίσιό τους.

«Οι οικονομικοί δείκτες διαψεύδουν την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης»

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για την πορεία της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες διαψεύδουν, όπως είπε, την «καταστροφολογία» της αντιπολίτευσης. «Δεν ζούμε σε παράδεισο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δεικτών. Μεταξύ αυτών ανέφερε τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος και τις θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί.

Για τις επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται και χαρακτήρισε αυτονόητη την καταδίκη των επιθέσεων από το σύνολο του πολιτικού φάσματος.

«Η Αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια», ανέφερε. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε πως «κάποιοι διαφωνούσαν πολιτικά με την Αφροδίτη Νέστορα και δολοφόνησαν τη μητέρα της». «Κάποιοι το έχουν ξεχάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα σχολιάσει «τι θα γινόταν σε άλλες περιπτώσεις».

Για τη δολοφονική έκρηξη στην Πλάκα

Αναφερόμενος στην έκρηξη σε πολυκατοικία στην Πλάκα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι είχε σταλεί email στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με αίτημα για τη διεξαγωγή άσκησης λόγω του δικτύου φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο email δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Όπως δήλωσε, κάτοικοι ανέφεραν στις αστυνομικές δυνάμεις ότι υπήρχε οσμή, χωρίς όμως να έχει υποβληθεί συγκεκριμένη καταγγελία για την εν λόγω πολυκατοικία.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το έργο θα προχωρήσει «με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό».

«Βιολάντα»

Για την υπόθεση της Βιολάντα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία ανοχή στην τρομοκράτηση εργαζομένων», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δείχνει στην πράξη τη στήριξή της στους εργαζόμενους και στην εργασία. Ωστόσο, έδωσε έμφαση στις τοποθετήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι, όπως είπε, με ανακοίνωσή τους διαψεύδουν τις καταγγελίες περί εκδικητικών απολύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα τα σχετικά ζητήματα ερευνώνται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου

Αναφερόμενος στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ασκείται «με βάση το εθνικό συμφέρον και όχι με βάση ιδεοληψίες». «Έχει ειπωθεί η αλήθεια στον Νετανιάχου και στο συμμαχικό κράτος του Ισραήλ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί τη δική της θέση με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον.

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