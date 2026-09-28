Νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

«Ντέρτι», έρχεται απόψε με διπλό επεισόδιο στον ΑΝΤ1.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Άνθρωποι που ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτοί είναι οι ήρωες του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται και απόψε στις 21:00 για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης, το βάθος των χαρακτήρων και τη κινηματογραφική εικόνα της.

Με ένα δυνατό cast, συγκλονιστικές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές, το «Ντέρτι» θα συναντήσει και απόψε την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής, που δεν έχει γίνει απλά μια φωτογραφία.

Τα χρώματα, τα ρούχα, τα σκηνικά, η μουσική, και η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ‘80s επιστρέφουν για να γίνουν ξανά ο κόσμος που μέσα του θα γεννηθεί μία δυνατή ιστορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00 – Διπλό επεισόδιο

Η Στέλλα μπλέκεται όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, καθώς η αποκάλυψη ότι επικοινώνησε με δικηγόρο φέρνει ένταση και βίαιη σύγκρουση μέσα στην ομάδα.

Η έρευνα για τον θάνατο του Κωστή βαλτώνει, καθώς κανένας από τους συλληφθέντες δεν συνεργάζεται, αφήνοντας τον Πασχάλη στο σκοτάδι.

Παράλληλα, το πένθος διαλύει την οικογένεια του Κωστή, ενώ παλιά τραύματα και ενοχές αναδύονται, φέρνοντας κοντά τον Λεωνίδα και τη Μάρθα σε μια σπαρακτική στιγμή.

Στο μεταξύ, ο Αλέκος προτείνει στη Στέλλα να δουλέψει στο ΝΤΕΡΤΙ, ανοίγοντάς της εν αγνοία του την πόρτα για να βρεθεί στον πυρήνα όσων ερευνώνται. Παρά τις αντιρρήσεις του Άρη, ο οποίος φοβάται για την ασφάλειά της, εκείνη επιμένει να προχωρήσει, αποφασισμένη να τελειώνει με ό,τι έχει αρχίσει.

Καθώς οι εντάσεις κορυφώνονται και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται σαφές ότι τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος αρχίζουν να θολώνουν και ότι το τίμημα για όλους θα είναι βαρύ.

Η Στέλλα φτάνει στο ΝΤΕΡΤΙ, μαζί με το αδερφό της, τον Λευτέρη, ενώ διακριτικά ακολουθεί και ο Άρης. Εκεί, βλέπει για πρώτη φορά τη μητέρα της πάνω στην πίστα και κατακλύζεται από ανάμεικτα συναισθήματα.

Η μαγεία της στιγμής διακόπτεται βίαια, όταν δύο άγνωστοι μπαίνουν στο μαγαζί και ανοίγουν πυρ με στόχο τον Αλέκο.

Η νύχτα της επίθεσης στο ΝΤΕΡΤΙ αφήνει πίσω της πόνο, φόβο και ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο Λευτέρης δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία τα πρώτα σημάδια ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο.

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Η Στέλλα βλέπει τη μητέρα της να καταρρέει και για πρώτη φορά οι δυο γυναίκες έρχονται κοντά. Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης αντιμετωπίζει την επίθεση ως οργανωμένο χτύπημα, χωρίς όμως σαφή στοιχεία για τους δράστες.

Ο Άρης δίνει κατάθεση, ενώ παραμένει δίπλα στη Στέλλα, που προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ και την ανησυχία για τον αδερφό της. Ο Χρήστος, δεξί χέρι του Αλέκου, βλέπει τον Άρη με διαφορετικό μάτι μετά την αυτοθυσία που επέδειξε κατά την επίθεση.

Παράλληλα, ο Αλέκος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και έρχεται αντιμέτωπος με τον Πασχάλη, προσπαθώντας να δικαιολογήσει και να βρει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ΝΤΕΡΤΙ.

Η Στέλλα δέχεται πρόταση από την Ξένια να πάει να μείνει στο σπίτι της. Καθώς τα πρόσωπα γύρω από το ΝΤΕΡΤΙ αρχίζουν να φοβούνται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, γίνεται σαφές ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία και ότι όσοι βρίσκονται κοντά στον Αλέκο μπορεί να κινδυνεύουν.

Guest: Κώστας Αποστολάκης