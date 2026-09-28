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Η έρευνα στο σπίτι των δύο ανδρών έγινε μετά από φραστικό επεισόδιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 32 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (26/09) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από περιστατικό φραστικού επεισοδίου, για το οποίο ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία των δύο ανδρών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 18 γραμμάρια κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 16.900 ευρώ σε μετρητά.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.