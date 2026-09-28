Η επανένωση των Oasis υπήρξε μία από τις καθοριστικές πολιτιστικές στιγμές των τελευταίων ετών.

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ των Oasis «Don’t Look Back in Anger» που καταγράφει το reunion του Νόελ και Λιάμ Γκάλαχερ στη σκηνή μετά από 15 χρόνια, θα κυκλοφορήσει από το Disney+ και το Hulu στις 9 Οκτωβρίου.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί αποκλειστικά στις πλατφόρμες ενώ εκεί θα είναι διαθέσιμο επίσης νέο υλικό από την κοινή συνέντευξη των αδελφών Γκάλαχερ, καθώς και ολόκληρες τις ερμηνείες των «Wonderwall» και «Slide Away». Για πρώτη φορά θα προβληθούν και άλλα τραγούδια των Oasis.

Σε παραγωγή της Magna Studios, το ντοκιμαντέρ των Oasis είχε ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσει νωρίτερα σε σε Βρετανία και Ιρλανδία, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Η μεγάλη αναμονή έφτασε στο τέλος της καθώς φέρνουμε το “Oasis: Don’t Look Back In Anger’” σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μέσω του Disney+, και το κάνουμε αυτό με αποκλειστικό αδημοσίευτο υλικό. Αυτό για τους φανς είναι υπέροχο» είπε η επικεφαλής περιεχομένου της Disney+, Angela Jain.

«Η επανένωση των Oasis υπήρξε μία από τις καθοριστικές πολιτιστικές στιγμές των τελευταίων ετών. Διαπιστώσαμε την απήχηση που είχε το ντοκιμαντέρ στο κοινό ανά τον κόσμο, καθώς οι φανς γιορτάζουν τη δύναμη των Oasis και της μουσικής μέσα από αυτή τη συγκινητική και υποβλητική ιστορία επανένωσης» πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό με πρωτόγνωρη πρόσβαση στον Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ των οποίων η σύγκρουση και διάλυση της μπάντας τους επί σκηνής έχει μείνει ιστορική στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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