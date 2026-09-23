Αποκλειστική προβολή του ντοκιμαντέρ της φετινής αποστολής σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Cine Φιλοθέη.

Στο Cine Φιλοθέη, η Stoiximan παρουσίασε σε αποκλειστική προβολή το ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια κοινής πορείας με τη Σύμπλευση (+πλευση) στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας. Μια διαδρομή που ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με σταθερή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και δράσεις στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των υποδομών.

Μέσα από εικόνες από το ταξίδι, τις επισκέψεις στα νησιά και, κυρίως, τις συναντήσεις με τους ανθρώπους που ζουν εκεί, το ντοκιμαντέρ μεταφέρει την εμπειρία του φετινού Διάπλου όπως τη βίωσαν οι συμμετέχοντες. Στιγμές με τα παιδιά και τις τοπικές κοινωνίες, αθλητικές δράσεις, επισκέψεις και αυθεντικές ανθρώπινες συναντήσεις συνθέτουν μια βιωματική καταγραφή της αποστολής και φωτίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σταθερή παρουσία στα μικρά και ακριτικά νησιά.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Ντέμης Νικολαΐδης και ο Γιώργος Λέντζας, συνεργάτες και CSR ambassadors της Stoiximan, ταξίδεψαν φέτος με τον Διάπλου της Σύμπλευσης στα ακριτικά νησιά, σε μια αποστολή που καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ. Μέσα από τις ημέρες που πέρασαν μαζί τους, γνώρισαν από κοντά την καθημερινότητά τους, άκουσαν τις ιστορίες τους και ήρθαν αντιμέτωποι με τις πραγματικές δυσκολίες που δημιουργεί η γεωγραφική απομόνωση. Παράλληλα, μοιράστηκαν στιγμές με τα παιδιά και τις οικογένειες των νησιών, δημιουργώντας δεσμούς που ξεπέρασαν τα όρια μιας αποστολής. Και οι τρεις έφυγαν από τα νησιά με την επιθυμία να επιστρέψουν, έχοντας πλέον μια διαφορετική, βιωματική εικόνα για το τι σημαίνει να ζει κανείς μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πόσο σημαντική είναι η σταθερή παρουσία δίπλα σε αυτές τις κοινότητες.

Την ξεχωριστή βραδιά στο Cine Φιλοθέη τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσά τους, την προβολή παρακολούθησαν οι Λευτέρης Πετρούνιας, Βασιλική Μιλλούση, Γιώργος Πρίντεζης, Μαρία Πρεβολαράκη, Σπύρος Γιαννιώτης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Θοδωρής Παπαλουκάς.

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10 χρόνια σταθερής παρουσίας στα ακριτικά νησιά

Η φετινή προβολή ανέδειξε μια ουσιαστική συνεργασία που συμπληρώνει δέκα χρόνια. Από το 2016, η Stoiximan στηρίζει σταθερά το έργο της Σύμπλευσης, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των μικρών και ακριτικών νησιών, με επίκεντρο τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις υποδομών των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν:

Σίκινος : Ανακατασκευή του σχολικού γηπέδου και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού γυμναστηρίου στον φετινό Διάπλου.

Ανακατασκευή του σχολικού γηπέδου και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού γυμναστηρίου στον φετινό Διάπλου. Άγιος Ευστράτιος : Κατασκευή σύγχρονου πολυγηπέδου (μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο 5x5).

Κατασκευή σύγχρονου πολυγηπέδου (μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο 5x5). Κάσος : Κατασκευή νέου σύγχρονου πολυγηπέδου.

Κατασκευή νέου σύγχρονου πολυγηπέδου. Λειψοί : Πλήρης ανάπλαση και εξοπλισμός του γηπέδου μπάσκετ.

Πλήρης ανάπλαση και εξοπλισμός του γηπέδου μπάσκετ. Ηρακλειά: Ενίσχυση των υποδομών του λιμανιού με την τοποθέτηση pillars.

Ενίσχυση των υποδομών του λιμανιού με την τοποθέτηση pillars. Φούρνοι : Επίστρωση του προαυλίου και κατασκευή νέου πολυγηπέδου.

Επίστρωση του προαυλίου και κατασκευή νέου πολυγηπέδου. Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Ηρακλειά, Κίμωλο, Λειψούς: παροχή εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», τα παιδιά των νησιών συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στον τόπο τους. Φέτος, σε συνεργασία με το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, τα παιδιά των ακριτικών νησιών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ταινία σε αποκλειστική προβολή.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της κοινής πορείας γράφτηκε στον 12ο Διάπλου της Σύμπλευσης. Περισσότεροι από 100 εθελοντές με 11 σκάφη ταξίδεψαν στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη μακροχρόνια δέσμευση της συνεργασίας απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Μιλώντας για την εμπειρία του Διάπλου και την αξία αυτής της δεκαετούς συνεργασίας, η Πρόεδρος της Σύμπλευσης, Μαριλένα Κλίπφελ, δήλωσε: «Μέσα από το ντοκιμαντέρ μεταφέρεται η μαγεία του ταξιδιού μας, όμως η αληθινή εμπειρία στα νησιά ξεπερνά κάθε εικόνα. Στα νησιά της άγονης γραμμής αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόσβαση σε έναν γιατρό δεν είναι πάντα δεδομένη. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι εκεί μας περιμένουν όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τη σχέση που έχουμε χτίσει, ανταποδίδοντας με ανεκτίμητη αγάπη και ευγνωμοσύνη. Το να έχουμε τη Stoiximan σταθερά στο πλευρό μας εδώ και 10 χρόνια, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να επιστρέφουμε εκεί όπου η παρουσία μας έχει πραγματική σημασία».

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan σημείωσε: «Στην Stoiximan η κοινωνική προσφορά είναι βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας μας. Η προσπάθεια της Σύμπλευσης μάς εμπνέει, και η στήριξή μας στο έργο της αποκτά διαχρονική αξία, γιατί ακριβώς καταφέρνει να αφήνει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην ακριτική Ελλάδα, εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.».

Η προβολή στο Cine Φιλοθέη έφερε κοντά την ομάδα της Σύμπλευσης, τους αθλητές και τους ανθρώπους της Stoiximan, σε μια συνάντηση γεμάτη όμορφα συναισθήματα. Δέκα χρόνια μετά, η Stoiximan συνεχίζει να στηρίζει το έργο της Σύμπλευσης στα ακριτικά νησιά, κρατώντας ζωντανή τη δέσμευσή τους απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Δείτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ με τις στιγμές της φετινής αποστολής, ελεύθερα διαθέσιμο στο κανάλι της Stoiximan στο YouTube εδώ

{https://youtu.be/jKXcg9x_bug?si=ke_DZrHqGbqcCriG}