Μετά από τον καυγά και τη σπασμένη κιθάρα στο φεστιβάλ Rock en Seine, οι Oasis διαλύθηκαν και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξανανέβουν μαζί στη σκηνή, για μια περιοδεία που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Για 332.280 ευρώ πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ, την οποία έσπασε ο αδελφός του, Λίαμ, το βράδυ που διαλύθηκαν οι Oasis, το 2009.

Ο Λίαμ Γκάλαχερ έσπασε την κατακόκκινη Gibson μέσα στο καμαρίνι της μπάντας, στο φεστιβάλ Rock en Seine, κοντά στο Παρίσι εκείνο το επεισοδιακό βράδυ του 2009. Μετά από τον καυγά οι Oasis διαλύθηκαν και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξανανέβουν τα αδέλφια μαζί στη σκηνή, για μια περιοδεία που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Αν και η αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Propstore ήταν κάτι παραπάνω από 572.000 ευρώ, η κιθάρα πουλήθηκε τελικά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Το 2011 η κιθάρα διορθώθηκε και το 2022 πωλήθηκε ξανά σε δημοπρασία στο Παρίσι, έναντι 385.000 ευρώ.

Στην ίδια δημοπρασία, πωλήθηκαν και χειρόγραφοι στίχοι του Νόελ Γκάλαχερ, μεταξύ των οποίων και του κομματιού Wonderwall, για το ποσό των 86.500 ευρώ ενώ την ίδια τιμή «έπιασαν» επίσης τα γυαλιά ηλίου του Έλβις Πρίσλεϊ. Το διάσημο λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του Smooth Criminal το 1988 πουλήθηκε λίγο παραπάνω από 61.000 ευρώ.

Διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα του Ντέιβιντ Μπάουι, του Τζίμι Χέντριξ και άλλων θρύλων της μουσικής θα πουληθούν επίσης στη δημοπρασία, η οποία ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής.