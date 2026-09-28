Ήρθε τυχαία σε επαφή με το σκάκι, όταν ήταν 5 χρονών, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Πριν από έξι χρόνια, η Μποντάνα Σιβαναντάν ήρθε κατά τύχη σε επαφή με το σκάκι. Τώρα, η 11χρονη Βρετανίδα είναι η νεαρότερη σκακίστρια στην ιστορία που κερδίζει τον τίτλο της grandmaster γυναικών.

Η μαθήτρια που ζει στο βορειοδυτικό Λονδίνο εξασφάλισε την τρίτη και τελική νόρμα που απαιτούνταν για να γίνει grandmaster γυναικών, εκπροσωπώντας την Αγγλία στη 46η Σκακιστική Ολυμπιάδα, στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, επιβεβαίωσε η διεθνής σκακιστική ομοσπονδία (FIDE).

Η 11χρονη δήλωσε στη FIDE ότι είναι χαρούμενη με το επίτευγμα, αλλά πρόσθεσε ότι θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Ήδη, η Μποντάνα είχε γίνει η νεαρότερη πρωταθλήτρια σκακιού της Βρετανίας, αλλά και η μικρότερη που έχει εκπροσωπήσει την Αγγλία σε διεθνή διοργάνωση οποιουδήποτε αθλήματος.

«Χαίρομαι που το έκανα, αλλά θέλω να προχωρήσω και να συνεχίσω να γράφω ιστορία, αντί να σταματήσω εδώ», δήλωσε. Όταν την ρώτησαν εάν ένιωσε πίεση, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλά προσπάθησα να το απολαύσω». Όσο για ποιους λόγους αγαπά το σκάκι, είπε ότι απολαμβάνει τα ταξίδια που περιλαμβάνει, όπως και το πώς αυτό τη βοηθά στις σχολικές εργασίες της.

Με την επιτυχία της στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, η 11χρονη ξεπέρασε την Κατερίνα Λάγκνο, η οποία έχει εκπροσωπήσει τη Ρωσία και την Ουκρανία και κατείχε το ηλικιακό ρεκόρ για τον τίτλο της grandmaster γυναικών, τον οποίο κατέκτησε σε ηλικία 12 ετών. Η Κινέζα Χου Γιφάν, η οποία επίσης κατέκτησε τον τίτλο στα 12 της, παραμένει η νεαρότερη γυναίκα που έχει κατακτήσει τον τίτλο open grandmaster (ανεξαρτήτως φύλου), στα 14 της.

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Πώς ήρθε σε επαφή με το σκάκι

Ο πατέρας της, Σίβα, είχε δηλώσει στο παρελθόν στο BBC ότι αδυνατούσε να καταλάβει από πού κληρονόμησε η 11χρονη το ταλέντο της, αφού ούτε ο ίδιος, ούτε η σύζυγός του- αμφότεροι πτυχιούχοι μηχανικοί- έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό. Η Μποντάνα έμαθε μόνη της να παίζει κατά τη διάρκεια της καραντίνας για τον κορονοϊό και συμμετείχε για πρώτη φορά σε τουρνουά- στο Harrow Chess Club- τον Ιούλιο του 2021. Από εκεί και μετά, η εξέλιξή της ήταν ταχύτατη.

Ένα χρόνο αργότερα, στα 7 της, νίκησε και στους 24 αγώνες της στο Ευρωπαϊκό σχολικό πρωτάθλημα. Το 2023 έγινε το νεαρότερο άτομο στο σκάκι που απέφυγε την ήττα από grandmaster, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Rapid and Blitz και την επόμενη χρονιά, στα 9 της, επελέγη για να εκπροσωπήσει την Αγγλία στη Σκακιστική Ολυμπιάδα. Πέρυσι, σε ηλικία 10 χρονών, 5 μηνών, 3 ημερών, έγινε η νεαρότερη γυναίκα σκακίστρια που νίκησε grandmaster, τον 60χρονο Πίτερ Γουέλς, στο Βρετανικό πρωτάθλημα.

Η «γνωριμία» της με το σκάκι έγινε τυχαία, όταν φίλος του πατέρας της που θα επέστρεφε από τη Βρετανία στην Ινδία, έδωσε στην οικογένεια κάποια παιχνίδια και βιβλία. «Σε μία από τις τσάντες είδα μια σκακιέρα και τα πιόνια μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Ήθελα να τα χρησιμοποιήσω ως παιχνίδια. Αντί για αυτό, ο πατέρας μου μου είπε ότι θα μπορούσα να παίξω σκάκι κι έτσι ξεκίνησα», έχει περιγράψει στο BBC.

Με πληροφορίες από BBC, CNN