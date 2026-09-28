Η κόρη της Άννας Βίσση, η Σοφία Καρβέλα έγραψε ένα από τα πιο συγκινητικά μηνύματα για τη μαμά της μετά την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ.

Ένα μήνυμα λατρείας για τη μαμά της Άννα Βίσση έστειλε η Σοφία Καρβέλα με αφορμή τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα για να είναι δίπλα της στη μεγάλη της στιγμή. Μετά τη συναυλία αφιέρωσε κάποια λόγια λατρείας στη μαμά της Άννα Βίσση.

«Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου δώρο με τον κόσμο ήταν μία πρόκληση που έπρεπε να υπομένω για χρόνια και να αναγκαστώ να μάθω να το αποδέχομαι – μαζί με την δική μου θνητή μετριότητα. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και περισσότερο: Τελικά παραδίνομαι στην πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του γεγονότος ότι γεννήθηκες για να κάνεις τον κόσμο να αισθάνεται έτσι. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου για την έλλειψη κανονικότητας, και για το γεγονός ότι δεν μπορούσες να είσαι απλά δικιά μου.

»Χθες το βράδυ, ξανά, παραδόθηκα στη μαγεία σου. Αφέθηκα και σε άφησα, και η φωνή σου με πήγε σε αυτόν τον μαγικό τόπο. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου αλλά ξέρω ότι είμαι η μεγαλύτερη (θαυμάστρια σου)...»

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