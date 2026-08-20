Νέους κανόνες για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τη δραστηριοποίηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών φέρνει η νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Νέους κανόνες για τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές, αλλά και για τη διαδικασία προσθήκης ή αφαίρεσης ειδών από τις άδειές τους, προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το νέο πλαίσιο καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται οι πωλητές, ενώ θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για όσους θέλουν να αλλάξουν ή να διευρύνουν τα προϊόντα που διαθέτουν.

Τι μπορούν να πωλούν

Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να διαθέτουν μέρος ή το σύνολο των προϊόντων των προβλεπόμενων κατηγοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης που τους έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά τους.

Παράλληλα, όσοι διέθεταν άδεια παραγωγού κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021 διατηρούν το δικαίωμα να πωλούν τα προϊόντα που αναγράφονται στην άδειά τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να ζητήσει αλλαγή στην άδειά του, όμως η διαδικασία δεν είναι ελεύθερη ούτε μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς περιορισμούς.

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Οι προϋποθέσεις για αλλαγή προϊόντων

Για να εξεταστεί αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης προϊόντων θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από τη χορήγηση της άδειας και τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση.

Επιπλέον, ο παραγωγός θα πρέπει να αποδεικνύει ότι πράγματι παράγει τα προϊόντα που ζητά να προσθέσει στην άδειά του. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται δήλωση στο ΟΣΔΕ, από την οποία προκύπτει η παραγωγή του συγκεκριμένου είδους.

Για προϊόντα που δεν δηλώνονται στο ΟΣΔΕ προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση ότι προέρχονται από ίδια παραγωγή, καθώς και δήλωση για την ποσότητα που πρόκειται να διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο.

Απαραίτητη είναι επίσης η δήλωση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και η προσθήκη του σχετικού ΚΑΔ στο φορολογικό προφίλ του πωλητή.

Νέα υποχρεωτική πινακίδα στον πάγκο

Μία από τις πιο εμφανείς αλλαγές αφορά τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Στον πάγκο τους θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο ειδική πινακίδα, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 40 εκατοστά.

Στην πινακίδα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά:

η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,

το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

ο αριθμός της άδειας παραγωγού,

ο αριθμός μητρώου στο πληροφοριακό σύστημα «Ανοικτή Αγορά»,

η Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων.

Η πινακίδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ξύλο ή μέταλλο και να είναι σταθερά προσαρτημένη στον πάγκο, ώστε τα στοιχεία να είναι ευανάγνωστα τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τα ελεγκτικά όργανα.

Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες πωλητές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αντίστοιχους κανόνες και για τους επαγγελματίες πωλητές.

Στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, ο επαγγελματίας πωλητής μπορεί να διαθέτει μέρος ή το σύνολο των προϊόντων μίας μόνο κατηγορίας από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, εφόσον αυτά αντιστοιχούν στις θέσεις που του έχουν χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις λαϊκές αγορές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να επιλέξουν, ως μοναδική κατηγορία δραστηριοποίησης, και την κατηγορία Θ.

Για όσους δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή το πλανόδιο εμπόριο προβλέπεται επίσης δυνατότητα συνδυασμού των κατηγοριών Α και Γ.

Όσοι είχαν ήδη άδεια επαγγελματία πωλητή κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021 διατηρούν τα δικαιώματα πώλησης των προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το νέο πλαίσιο.

Αλλαγή κατηγορίας προϊόντων

Οι επαγγελματίες πωλητές αποκτούν, παράλληλα, τη δυνατότητα να ζητούν προσθήκη ή αφαίρεση ειδών από την κατηγορία στην οποία ήδη δραστηριοποιούνται.

Μπορούν επίσης να ζητήσουν αλλαγή κατηγορίας προϊόντων, από μία κατηγορία σε άλλη, δηλώνοντας τα συγκεκριμένα είδη που προτίθενται να πωλούν.

Η αλλαγή εγκρίνεται μόνο εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Και εδώ ισχύει ο χρονικός περιορισμός: πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από τη χορήγηση της άδειας και τουλάχιστον ένα έτος από την προηγούμενη αντίστοιχη αίτηση.

Παράλληλα, ο επαγγελματίας πωλητής θα πρέπει να έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να έχει προσθέσει τον αντίστοιχο ΚΑΔ στο φορολογικό του προφίλ.

Πού κατατίθενται οι αιτήσεις

Η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας.

Για πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά, η αίτηση υποβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Για το στάσιμο εμπόριο, η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο δήμο, ενώ για το πλανόδιο εμπόριο στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

Μετά την έγκριση, η αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώνει άμεσα το πληροφοριακό σύστημα «Ανοικτή Αγορά» για κάθε προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή κατηγορίας προϊόντων στην άδεια.

Η μη ενημέρωση του συστήματος από την αρμόδια αρχή χαρακτηρίζεται μάλιστα ως πειθαρχικό παράπτωμα.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τις λαϊκές αγορές

Στην πράξη, η νέα απόφαση επιχειρεί να βάλει πιο συγκεκριμένους κανόνες στη δραστηριοποίηση των πωλητών, συνδέοντας τα προϊόντα που πωλούνται με την άδεια, την πραγματική παραγωγή στην περίπτωση των παραγωγών και τη φορολογικά δηλωμένη δραστηριότητα στην περίπτωση όλων των πωλητών.

Παράλληλα, με την υποχρεωτική πινακίδα στους πάγκους των παραγωγών ενισχύεται η δυνατότητα του καταναλωτή να γνωρίζει ποιος είναι ο πωλητής και σε ποια Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση από την οποία προέρχονται τα προϊόντα.