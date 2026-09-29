Μέσα στο καλοκαίρι είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον πρώην πρωθυπουργό.

Ηταν και πάλι σε τηλεοπτική συνέντευξη, αρχές Ιουνίου, όταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης είχε πει ότι "και βέβαια είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς". Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, προσπάθησε κάπως να αμβλύνει τις εντυπώσεις αλλά λίγες μέρες μετά δήλωσε ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πρόκειται για "δεύτερη προδοσία".

Ε, αναμενόμενο είναι, να έχουν απολαύσει στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά τα παθήματα του Χάρη Θεοχάρη με τα κόμματα των νοικοκύρηδων και των κακομοίρηδων.

Πόσο μάλλον όταν ο πρώην πρωθυπουργός καταλογίζει στον Κ. Μητσοτάκη "ποταμοποίηση της ΝΔ" και ο Θεοχάρης υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το αλήστου μνήμης Ποτάμι.

Α.