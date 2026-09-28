«Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη. Άρα, οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Με τη φράση «είμαστε η Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «άδειασε» τον υφυπουργό Εξωτερικών – ο οποίος πάντως σήμερα προχώρησε σε αναδίπλωση της διατύπωσης, λέγοντας ότι ήταν λάθος – ωστόσο η αποδοκιμασία δεν θα έχει κάποια συνέχεια, όπως φάνηκε να εννοεί από τα όσα είπε.

«Θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι «είμαστε η Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων». Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της Κυβέρνησης αυτής, αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες, σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων: ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το «DNA» της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών, όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Άρα, οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως, ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε. Άρα, νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό και στη μεγάλη εικόνα που είναι η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Και να πω και κάτι: όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια τον λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι, το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει, να εξηγεί ποιο είναι το σωστό και στο τέλος της ημέρας όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, έχει μεγάλα ζητήματα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όχι με «ταξίματα», δηλαδή να τάζουμε ότι «μας κατέβηκε το κεφάλι», όπως κάνει πολλές φορές η αντιπολίτευση, αλλά με ειλικρίνεια, λογοδοσία και με επιχειρήματα, τα οποία βασίζονται στην κοινή λογική, και το κυριότερο, βέβαια, με το σωστό ύφος».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 13:30'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Kp6xZ8asUrA}