Το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελληνική αγορά και ηγετική επιλογή στην κατηγορία των B-SUV σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το Toyota Yaris Cross, το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά, ανανεώνεται σχεδιαστικά και αναβαθμίζεται ουσιαστικά σε εξοπλισμό, τεχνολογία και ασφάλεια. Παράλληλα, διατηρεί την ηγετική του θέση στην κατηγορία των B-SUV τόσο στην χώρα μας όσο και συνολικά στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας πρότασης που έχει κερδίσει σταθερά την εμπιστοσύνη των πελατών.

Η Toyota Full Hybrid Electric τεχνολογία συμπληρώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου, συνδυάζοντας άμεση απόκριση, υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Μαζί με την πρακτικότητα, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα που προσφέρει, το Yaris Cross τοποθετείται ως η πλέον ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική επιλογή της κατηγορίας του.

Εμπνευσμένες από τη δέσμευση της Toyota στο kaizen, την ιαπωνική φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης, οι νέες παρεμβάσεις εξελίσσουν κάθε βασική πτυχή του νέου Yaris Cross. Η ανανέωση επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: Ασφάλεια, Hybrid Electric Απόδοση, Σχεδίαση και Εξοπλιστική Υπεροχή. Τους πυλώνες αυτούς συμπληρώνει ένα εμπλουτισμένο επίπεδο εξοπλισμού και παροχών, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της τοποθέτησης του νέου μοντέλου στην ελληνική αγορά. Οι αναβαθμίσεις εκφράζουν την αδιάκοπη εξέλιξη και τελειοποίησή του, ώστε το Yaris Cross να παραμένει η πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση στην κατηγορίας των B-SUV.

Πλήρης προϊοντική αναβάθμιση

Το νέο Yaris Cross διαμορφώνεται ώστε κάθε έκδοση να προσφέρει ουσιαστικότερο όφελος για τον οδηγό. Ο πλουσιότερος βασικός εξοπλισμός, η αναβαθμισμένη τεχνολογία και η νέα τιμολογιακή διάρθρωση δημιουργούν μια ολοκληρωμένη επιλογή σε κάθε επίπεδο, χωρίς να αλλοιώνουν τον προσιτό και εύχρηστο χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η έκδοση Style και η νέα Style Plus. Οι δύο εκδόσεις συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τον σύγχρονο οδηγό και διαμορφώνουν τον βασικό κορμό της εμπορικής πρότασης του νέου Yaris Cross.

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Style: πλουσιότερος εξοπλισμός και ακόμη μεγαλύτερο όφελος

Η νέα Style αναβαθμίζεται με επιπλέον χαρακτηριστικά αξίας 1.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο προσιτή, χάρη σε μείωση τιμής κατά 900 ευρώ. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει αποφασιστικά το Value for Money της έκδοσης, προσφέροντας περισσότερο εξοπλισμό και σύγχρονη τεχνολογία σε χαμηλότερη τελική τιμή.

Μεταξύ άλλων, η Style ενσωματώνει σπορ καθίσματα με βελτιωμένη πλευρική στήριξη, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες. Αποτελεί έτσι μια δυναμική πρόταση που συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.

Style Plus: η πιο ολοκληρωμένη πρόταση

Η νέα Style Plus ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που έως σήμερα υπήρχαν αποκλειστικά σε υψηλότερες εκδόσεις. Με επιπλέον εξοπλισμό αξίας 1.300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Style και με διαφορά τιμής μόλις 100 ευρώ, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη τεχνολογία και προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

Η πανοραμική οροφή, τα συστήματα Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist ενισχύουν την άνεση, την αίσθηση ευρυχωρίας και την ενεργητική ασφάλεια. Η Style Plus συμπληρώνει τη Style με ουσιαστικά χαρακτηριστικά υψηλότερων εκδόσεων και τοποθετείται ως η πληρέστερη πρόταση στον πυρήνα του μοντέλου.

Ασφάλεια από την πρώτη έκδοση

Η ενίσχυση της ασφάλειας ξεκινά ήδη από την πρώτη έκδοση. Ο πλήρης συνδυασμός φωτιστικών σωμάτων LED βελτιώνει την ορατότητα και αναβαθμίζει ταυτόχρονα τη σχεδιαστική ταυτότητα του Yaris Cross, ενώ οι αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες προσφέρονται σε όλες τις εκδόσεις.

Τα προηγμένα συστήματα Toyota T-Mate, εξοπλισμένα με Toyota Safety Sense 3ης γενιάς, υποστηρίζουν τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συνθηκών. Στις Style και Style Plus, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες διευκολύνει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους, ενώ η Style Plus προσθέτει Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist, διευρύνοντας το επίπεδο προστασίας κατά την οδήγηση και την έξοδο από το όχημα.

Full Hybrid Electric απόδοση, με συνέπεια, σε κάθε συνθήκη

Το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά του νέου Yaris Cross και διατίθεται, ανάλογα με την έκδοση, με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) ή με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i, προσφέροντας πρόσθετη ασφάλεια και σταθερότητα.

Το κορυφαίο Series-Parallel Hybrid σύστημα της Toyota έχει πλέον εξελιχθεί στην 5η γενιά, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Με ισχύ 130 DIN hp (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει συναρπαστική οδηγική εμπειρία, με συνέπεια στην απόδοση και δύναμη 130 ίππων σταθερά διαθέσιμη σε κάθε συνθήκη. Η ομαλή και δυναμική επιτάχυνση εξασφαλίζει άμεση απόκριση, καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις τόσο της καθημερινής μετακίνησης όσο και του ταξιδιού.

Με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα, εκπομπές CO₂ από 100 έως 115 g/km και κατανάλωση καυσίμου από 4,4 έως 5,1 l/100 km, το Hybrid 130 συνδυάζει δυναμική απόδοση και υψηλή οικονομία, ολοκληρώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ενός SUV σχεδιασμένου να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

Ανανεωμένη σχεδίαση με αυθεντικό SUV χαρακτήρα

Η Toyota προχωρά σε μια κομψή και δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο το επανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα. Η νέα κυψελοειδής μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο, ενώ το μαύρο κάτω τμήμα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η απόσταση από το έδαφος διατηρούν τη στιβαρή παρουσία ενός SUV.

Οι επανασχεδιασμένοι προβολείς LED, οι νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, το μαύρο χρώμα με τεχνολογία IMC Cover στους εξωτερικούς καθρέπτες ενισχύουν τη σύγχρονη αισθητική του μοντέλου. Την ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνουν οι δυο νέες χρωματικές επιλογές. Το πλούσιο και εντυπωσιακό Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με την οροφή και τις κολώνες σε μαύρο χρώμα και το εκφραστικό Celestite Grey (1Κ3).

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών δημιουργεί μία εικόνα εκλεπτυσμένης κομψότητας κατά την είσοδο στο όχημα, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με τη λωρίδα σε χρώμα πλατίνας στον πίνακα οργάνων. Η έμφαση στη λεπτομέρεια επιτείνει την αίσθηση ενός ενιαίου και μοντέρνου εσωτερικού. Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις, χρησιμοποιείται το σύγχρονο υλικό SakuraTouch®, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, αναβαθμίζοντας την αισθητική και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή των υλικών έως και κατά 95% σε σύγκριση με το γνήσιο δέρμα. **

Εξοπλιστική υπεροχή και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το πραγματικό όφελος στην καθημερινότητα. Από την πρώτη έκδοση Full LED φώτα και αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ατμοσφαιρικός φωτισμός και ασύρματη φόρτιση smartphone διατίθενται από τη Style, ενώ η Elegant προσθέτει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικό άνοιγμα θύρας πορτ μπαγκάζ με κίνηση ποδιού, σύστημα ιονιστή αέρα Nanoe-X και ακόμη πιο αναβαθμισμένες επιλογές άνεσης.

Η ψηφιακή εμπειρία περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect από την έκδοση Style με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες MyToyota και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, οι λειτουργίες αυτές καθιστούν την επικοινωνία με το όχημα πιο άμεση και διαισθητική.

GR SPORT: Η πιο δυναμική έκφραση

Εμπνευσμένο από τις πολυάριθμες επιτυχίες της TOYOTA GAZOO Racing σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το Yaris Cross GR SPORT διαθέτει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και νέα ρύθμιση ανάρτησης για βελτιωμένη απόκριση και απολαυστική συμπεριφορά. Ο εμπρός προφυλακτήρας ενσωματώνει αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, που τονίζουν το φαρδύ και σπορ αποτύπωμά του, το οποίο ενισχύεται από τις ειδικά σχεδιασμένες machined ζάντες αλουμινίου 18 ιντσώv.

Στο εσωτερικό, τα αποκλειστικά GR SPORT σπορ καθίσματα τύπου suede με κόκκινες ραφές, προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας και βελτιωμένη στήριξη, συνδυάζοντας την καθημερινή άνεση με έναν αμιγώς σπορ χαρακτήρα. Το λογότυπο GR κοσμεί τα εμπρός προσκέφαλα και το τιμόνι, ενώ οι πόρτες και ο πίνακας οργάνων φέρουν διακοσμητικά ένθετα σε gunmetal silver απόχρωση, ειδικά για την έκδοση GR SPORT.

Η έκδοση GR SPORT διατίθεται αποκλειστικά με μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς (FWD) και σύστημα κίνησης Hybrid 130.

Μοναδική εργοστασιακή εγγύηση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Toyota

Το νέο Yaris Cross συνοδεύεται από τη μοναδική εργοστασιακή εγγύηση Toyota, με κάλυψη έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία. Παράλληλα, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες AFS Toyota εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια κατοχής του οχήματος.

Το αυθεντικό DNA του Yaris Cross

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας εντός και εκτός πόλης, το Yaris Cross παραμένει πιστό στη βασική φιλοσοφία που το ανέδειξε. Η ευελιξία του διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση, ενώ η έξυπνη εσωτερική διαρρύθμιση, ο πρακτικός χώρος αποσκευών και τα πίσω καθίσματα με αναδίπλωση 40:20:40, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων, εξασφαλίζουν την άνεση χώρου που απαιτούν οι διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Πιο ανανεωμένο, πιο τολμηρό και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, το νέο Toyota Yaris Cross συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη ασφάλεια, Full Hybrid Electric επιδόσεις, ουσιαστικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό και κορυφαία οικονομία. Με την απόλυτη σχέση αξίας-τιμής και μια γκάμα που προσφέρει σαφείς επιλογές σε κάθε επίπεδο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά των B SUV.

Από το 2021 όπου λανσαρίστηκε, το μοντέλο έχει δεχτεί μία σειρά βελτιώσεων, βασισμένων στις ανάγκες και στα σχόλια των πελατών. Ως αποτέλεσμα, το Yaris Cross έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην κατηγορία του.

Η μείωση του θορύβου και των κραδασμών – σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρων ηχομόνωσης από τους θορύβους του δρόμου, τον αέρα και του κινητήρα – αποτέλεσαν μέρος της συνολικής αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκε το 2024, με την έλευση της δεύτερης γενιάς.

Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης λανσαρίστηκε επίσης το σύστημα κίνησης Hybrid 130 1,5 λίτρων, με έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια. Η άμεση απόκριση του συστήματος συμπληρώνεται από την έμφυτη πρακτικότητα του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας GA-B, όπως το χαμηλό κέντρο βάρους και το εξαιρετικά άκαμπτο αμάξωμα.

Σήμερα, το νέο Yaris Cross MC26 συνεχίζει αυτή τη φιλοσοφία διαρκούς εξέλιξης, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τα στοιχεία που το ανέδειξαν σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των B-SUV. Με ανανεωμένη σχεδίαση, ενισχυμένο επίπεδο ασφάλειας, πλουσιότερο εξοπλισμό και 5η γενιά Hybrid Electric τεχνολογία, ανταποκρίνεται με ασύγκριτο τρόπο στις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα κατασκευής, σταθερή απόδοση 130 ίππων, υψηλή οικονομία, πρακτικότητα, ευρυχωρία, μοναδική εργοστασιακή εγγύηση και την ολοκληρωμένη εμπειρία Toyota, το νέο Yaris Cross αποτελεί την πληρέστερη πρόταση της κατηγορίας του, στην πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση.

Το νέο Toyota Yaris Cross βρίσκεται ήδη στις Εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Toyota και είναι διαθέσιμο για νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την Ελληνική αγορά.

** Το SakuraTouch αποτελείται σε ποσοστό άνω του 40% από PVC φυτικής προέλευσης, προερχόμενο από υποπροϊόντα ξύλου για την παραγωγή χαρτοπολτού, ενώ περιλαμβάνει επίσης υπολείμματα φελλού από την οινοποιία και ανακυκλωμένο PET, χωρίς συμβιβασμούς στην ανθεκτικότητά του. Διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Elegant.

Όλα τα στοιχεία και οι τιμές υπόκεινται σε τελική έγκριση τύπου.

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού, οι τιμές, οι εκπομπές και οι τιμές κατανάλωσης υπόκεινται σε τελική επιβεβαίωση και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά έκδοση.