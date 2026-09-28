Παρότι ο 40χρονος δηλώνει ότι αισθάνεται έτοιμος να σταματήσει να εργάζεται, η συζήτηση γύρω από την οικονομική ανεξαρτησία δείχνει ότι η αποχώρηση από μια καριέρα δεν χρειάζεται να είναι απόλυτη και οριστική.

Ένας 40χρονος πατέρας δύο παιδιών πίστευε ότι είχε ακόμη χρόνο πριν αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από την καριέρα του. Στη συνέχεια έμαθε ότι ο εργοδότης του τον απέλυε. Όμως, με 3 εκατομμύρια δολάρια επενδεδυμένα και τη σύζυγό του να σχεδιάζει να συνεχίσει να εργάζεται, δεν αναζητά άλλη δουλειά. «Νομίζω ότι τελείωσα!» έγραψε στο Reddit.

Είχε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια και εξακολουθούσε να σχεδιάζει να εργαστεί περισσότερο

Ο άνδρας είχε σκεφτεί να παραιτηθεί οκτώ μήνες νωρίτερα, αλλά αποφάσισε να εργαστεί για τουλάχιστον άλλους 18 μήνες. Εκείνη την περίοδο, πίστευε ότι άλλα τρία χρόνια στη δουλειά θα μπορούσαν να τον φέρουν σε ακόμη πιο ισχυρή οικονομική θέση. Η σύζυγός του είχε ήδη περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια επενδεδυμένα σε διαφοροποιημένα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα κεφάλαια (ETFs). Είχαν δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους μέσα από καριέρες στη νομική και τη φορολογική συμβουλευτική.

Με τη σύζυγό του να σχεδιάζει να εργάζεται για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια, δεν χρειάζεται ακόμη να αρχίσουν να ζουν από αυτά τα χρήματα, καθώς το εισόδημά της καλύπτει τα έξοδά τους. «Οπότε, βασικά, είμαι σε φάση coast πρόωρης συνταξιοδότησης/ μπαμπάς που μένει στο σπίτι προς το παρόν», έγραψε σύμφωνα με το finance.yahoo.com.

Το να μένει στο σπίτι σημαίνει ότι αναλαμβάνει ένα διαφορετικό είδος εργασίας

Ο άνδρας θέλει να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του όσο εκείνα είναι μικρά και να έχει περισσότερη ελευθερία για σκι, ορεινή ποδηλασία και περιστασιακά μια εκδρομή μέσα στην εβδομάδα. Κάποιος που είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση πρότεινε να εντάξει τις υποχρεώσεις του σπιτιού στη νέα του καθημερινότητα. «Αντιμετώπισε τις δουλειές του σπιτιού σαν δουλειά», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να «φροντίζει ώστε εκείνη να εξακολουθεί να έχει χρόνο για τις δικές της δραστηριότητες».

Υπήρχε επίσης η καθημερινή δουλειά της φροντίδας δύο μικρών παιδιών στο σπίτι. «Μήπως να αναλάβεις το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών, όπως το μαγείρεμα, το καθάρισμα και τα ψώνια;» έγραψε κάποιος. «Έχω δύο παιδιά κάτω των 4 ετών και η φροντίδα τους είναι από μόνη της μια δουλειά πλήρους απασχόλησης…»

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Το ερώτημα των 160.000 δολαρίων έρχεται όταν συνταξιοδοτηθούν και οι δύο

Όταν συνταξιοδοτηθούν και οι δύο, το ζευγάρι υπολογίζει ότι θα χρειάζεται περίπου 160.000 δολάρια τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και της υγειονομικής περίθαλψης. Ο συντάκτης της ανάρτησης ελπίζει ότι μέχρι τότε οι επενδύσεις τους θα πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια δολάρια και αισθάνεται άνετα να ξεκινήσει με ποσοστό ανάληψης περίπου 5%.

«Βεβαιώσου ότι είσαι προετοιμασμένος για τα μελλοντικά έξοδα των παιδιών», έγραψε ένας σχολιαστής. «Με το ενδεχομένως υψηλότερο ποσοστό ανάληψης χρημάτων, θα σκεφτόμουν να κάνεις λίγη συμβουλευτική εργασία κάθε χρόνο, ώστε να παραμείνεις ενεργός στον χώρο, για κάθε ενδεχόμενο».

Ο συντάκτης είπε ότι η συμβουλευτική θα μπορούσε να είναι καλή ιδέα, αν και προς το παρόν δεν σχεδιάζει να την ακολουθήσει. Καθώς πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, η PCM Encore θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει το ζευγάρι να εξετάσει από κοινού τις επενδύσεις του, τον φορολογικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό της περιουσίας του.

Η σύζυγός του εξακολουθεί να χτίζει την καριέρα της

Σε κάθε περίπτωση πιστεύει ότι θα μπορούσαν και οι δύο να συνταξιοδοτηθούν τώρα, εάν ήταν διατεθειμένοι να ξοδεύουν λιγότερα χρήματα, όμως η σύζυγός του ξεκίνησε την καριέρα της αργότερα και εξακολουθεί να εξελίσσεται επαγγελματικά. Εκείνη έχει στηρίξει την απόφαση του να σταματήσει να εργάζεται και αισθάνεται άνετα με το γεγονός ότι εκείνος δεν θα έχει πλέον εισόδημα από εργασία. Παράλληλα εκείνος αισθάνεται εξίσου άνετα με το γεγονός ότι εκείνη συνεχίζει την καριέρα της. «Της λέω ότι μπορεί να παραιτηθεί όποτε θέλει», έγραψε. «Αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη».