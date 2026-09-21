Οι επιχειρηματικοί ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας.

Ο CEO της Zoom, Έρικ Γιουάν, εκτιμά ότι τα chatbots και οι AI agents μπορεί να οδηγήσουν σε τριήμερη ή τετραήμερη εβδομάδα εργασίας - ανάλογες εκτιμήσεις έχουν διατυπώσει ο Μπιλ Γκέιτς, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο Τζέιμι Ντάιμον. Ο Γιουάν προειδοποιεί, ωστόσο, ότι ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να εξαφανιστούν.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας. Ορισμένοι, όπως ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποιούν για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Άλλοι, όπως ο επικεφαλής της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, θεωρούν ότι η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε μια «χρυσή εποχή» αφθονίας.

Καθώς όλο και περισσότερα chatbots και ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα εκτελούσαν άνθρωποι, αυξάνονται και οι επιχειρηματίες που βλέπουν στον ορίζοντα μικρότερη εβδομάδα εργασίας. Ο Έρικ Γιουάν μάλιστα θεωρεί πιθανό οι εργαζόμενοι να χρειάζεται να δουλεύουν μόλις τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη, γιατί να χρειάζεται να δουλεύουμε πέντε ημέρες την εβδομάδα;» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Κάθε εταιρεία θα μπορούσε να υποστηρίξει τρεις ή τέσσερις ημέρες εργασίας την εβδομάδα. Πιστεύω ότι τελικά αυτό θα απελευθερώσει χρόνο για όλους».

Γκέιτς, Χουάνγκ και Ντάιμον βλέπουν επίσης μικρότερη εβδομάδα εργασίας

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει εκτιμήσει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της AI θα μειώσει μέσα στην επόμενη δεκαετία την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία καθώς οι μηχανές θα μπορούν να αναλαμβάνουν «τα περισσότερα πράγματα».

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Όταν δεν θα χρειάζονται πλέον τόσοι εργαζόμενοι, όσοι παραμείνουν στις θέσεις τους δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά.

«Πώς θα είναι οι δουλειές στο μέλλον; Μήπως πρέπει να εργαζόμαστε μόλις δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα;» είχε πει ο Γκέιτς στον Τζίμι Φάλον, στην εκπομπή The Tonight Show, τον Φεβρουάριο. «Αν δούμε τη ζωή συνολικά, ο σκοπός της δεν είναι απλώς να δουλεύουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αν και με μίασημαντική επιφύλαξη. Εκτιμά ότι η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, προειδοποιεί όμως ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι «πιο απασχολημένοι στο μέλλον απ' ό,τι σήμερα». Δηλαδή, να πρέπει να βγάλουν τον ίδιο όγκο δουλειάς σε λιγότερες ημέρες.

Ακόμη και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος - γνωστός για τις εξαντλητικές εβδομάδες εργασίας, που μπορεί να φτάνουν και τις 80 ώρες - ενδέχεται να επωφεληθεί από την αυτοματοποίηση μέσω AI. Ο CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, έχει προβλέψει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αν και θα καταργήσει ορισμένες θέσεις εργασίας.

Ο CEO της Zoom παραδέχεται ότι κάποιες θέσεις θα εξαφανιστούν

Η μικρότερη εβδομάδα εργασίας, ωστόσο, δεν θα αφορά όλους. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η AI θα προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας και ότι ορισμένες θέσεις θα αυτοματοποιηθούν.

Ο Γιουάν είναι ξεκάθαρος: «Κάθε φορά που αλλάζει το τεχνολογικό μοντέλο, ορισμένες θέσεις εργασίας χάνονται, αλλά δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες», δήλωσε. Για παράδειγμα, εξήγησε ότι η AI μπορεί να γράφει κώδικα στη θέση προγραμματιστών που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, όμως εξακολουθούν να χρειάζονται άνθρωποι για να διαχειρίζονται τον κώδικα και τους AI agents.

Και άλλοι CEO, όπως ο επικεφαλής της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, και ο CEO της Klarna, Σεμπάστιαν Σιεμιατκόφσκι, συμφωνούν ότι ορισμένες θέσεις θα εξαφανιστούν. Ο Χουάνγκ, ωστόσο, εκτιμά ότι η AI μπορεί τελικά να ενισχύσει την απασχόληση: οι άνθρωποι δεν θα αντικατασταθούν απαραίτητα από την τεχνολογία, αλλά από άλλους ανθρώπους που ξέρουν να την αξιοποιούν.

«Τα τελευταία 300, 100 ή ακόμη και 60 χρόνια, από την εποχή των υπολογιστών, η παραγωγικότητα αυξήθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η απασχόληση», δήλωσε ο Χουάνγκ. Σύμφωνα με τη συλλογιστική του, όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα, οι άνθρωποι μπορούν να υλοποιούν περισσότερες ιδέες και να δημιουργούν νέες δραστηριότητες και θέσεις εργασίας.

Με πληροφορίες από Fortune