Η γυανίκα απουσιάζε από την εργασία της προκειμένου να υποβληθεί στις συγκεκριμένες θεραπείες.

Σε συμβιβασμό ύψους 230.000 δολαρίων κατέληξε η Butterball με εργαζόμενή της, η οποία υποστήριξε ότι έχασε τη δουλειά της, επειδή απουσίαζε από την εργασία της για να υποβληθεί σε θεραπείες για τον καρκίνο.

Η υπόθεση αφορά τη Marie Marc, μακροχρόνια εργαζόμενη στην εταιρεία. Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η Butterball φέρεται να εφάρμοσε την πολιτική παρουσίας της χωρίς να παρέχει στη Marc τις εύλογες προσαρμογές που δικαιούνταν λόγω της θεραπείας της.

Η EEOC υποστήριξε ότι η εργαζόμενη είχε επικοινωνήσει με τον διαχειριστή παροχών της Butterball προκειμένου να δικαιολογήσει τις απουσίες της που σχετίζονταν με τη χημειοθεραπεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, το σχετικό αίτημα για άδεια δεν εγκρίθηκε και τελικά η εργαζόμενη απολύθηκε.

Η υπόθεση βασίστηκε στις προβλέψεις του Νόμου περί Αμερικανών με Αναπηρίες (ADA), ο οποίος προβλέπει την προστασία των εργαζομένων και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η EEOC είχε ενημερώσει την Butterball για τα ευρήματά της ήδη από την προηγούμενη χρονιά και επιχείρησε να επιλύσει την υπόθεση μέσω διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν οδήγησαν σε συμφωνία και ακολούθησε η προσφυγή στη δικαιοσύνη.

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Τον Ιούλιο, η Butterball απάντησε στους ισχυρισμούς της αγωγής, αρνούμενη ότι είχε παραβιάσει τη νομοθεσία. Τελικά, δύο μήνες αργότερα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συμβιβασμό, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος και την καθυστέρηση μιας μακράς δικαστικής διαμάχης.

Πώς κατανέμεται το ποσό

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Butterball θα καταβάλει στη Marie Marc περίπου 18.000 δολάρια για οφειλές, 135.000 δολάρια ως αποζημίωση, καθώς και περίπου 77.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στις πολιτικές και τις διαδικασίες της που αφορούν τον ADA.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού, καλύτερη παρακολούθηση των αιτημάτων εργαζομένων για εύλογες προσαρμογές, αλλά και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στον χώρο εργασίας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συμβιβασμού η Butterball δεν παραδέχεται ότι διέπραξε παράβαση ή οποιοδήποτε πταίσμα.