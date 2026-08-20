Η αύξηση των τουριστικών εσόδων συνέβαλε στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά το πρώτο εξάμηνο.

Αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης με ηπιότερη άνοδο των τουριστικών εισπράξεων καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 1,2%.

Πώς διαμορφώθηκαν τα έσοδα

Τα έσοδα από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 3,47 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αποτυπώνουν διαφορετικό ρυθμό μεταβολής μεταξύ της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά τον συγκεκριμένο μήνα.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η εικόνα παραμένει ενισχυμένη σε σύγκριση με το 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν περίπου στα 8,8 δισ. ευρώ, από 7,66 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση περίπου 1,13 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,4%, ενώ οι σχετικές ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο 14,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

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Η αύξηση των τουριστικών εσόδων συνέβαλε παράλληλα στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά το πρώτο εξάμηνο. Η εξέλιξη αυτή υποστήριξε τη διεύρυνση του πλεονάσματος του συνολικού ισοζυγίου υπηρεσιών, παρότι καταγράφηκε επιδείνωση σε άλλες κατηγορίες υπηρεσιών.