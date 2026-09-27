Οι τεχνικοί έλεγχοι αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία και για τον τρόπο με τον οποίο η έκρηξη επηρέασε το παλαιό κτίριο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι οικογένειες κλήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λήψη DNA αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενδεχομένως αύριο. Το γενετικό υλικό θα συγκριθεί με τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων.

Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Για τρίτη ημέρα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη πραγματοποιεί αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της τραγωδίας.

Στο επίκεντρο το διαμέρισμα του 2ου ορόφου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, πρόκειται για τον μοναδικό χώρο του κτιρίου που διέθετε ενεργή σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η σύνδεση φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της κουζίνας και της θέρμανσης.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήματα της εγκατάστασης φυσικού αερίου ανάμεσα στα συντρίμμια, ωστόσο ο λέβητας δεν έχει ακόμη βρεθεί. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται σχολαστικά τα υπολείμματα της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαρροή και, κυρίως, από ποιο σημείο θα μπορούσε να ξεκίνησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εκδοχή της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για την ακριβή αιτία και τον μηχανισμό της έκρηξης. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχε συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου σε κλειστό χώρο και στη συνέχεια να προκλήθηκε ανάφλεξη από κάποια πηγή σπινθήρα.

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Τα ευρήματα από τα συντρίμμια

Τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει μεγάλο μέρος των δομικών υλικών από το σημείο, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, όπου εξετάζονται από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ και τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί κάθε εύρημα που μπορεί να δώσει απάντηση για την προέλευση της έκρηξης. Οι ειδικοί εξετάζουν τόσο την κατάσταση της εγκατάστασης φυσικού αερίου όσο και την κατανομή των ζημιών, την κατεύθυνση του ωστικού κύματος και τη θέση των ευρημάτων μέσα στα συντρίμμια. Η εικόνα των καταστροφών δείχνει ότι το επίκεντρο της έκρηξης φαίνεται να βρισκόταν στο ύψος του δεύτερου ορόφου.

Την ίδια ώρα, από τον πρώτο έλεγχο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν προέκυψαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε εκρηκτικό μηχανισμό. Παράλληλα, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής φιάλη προπανίου, ενώ οι Αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία που να δείχνουν ότι το αέριο προήλθε από άλλο ακίνητο.

Το σενάριο της διαρροής

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι ότι φυσικό αέριο μπορεί να διέρρευσε στο διαμέρισμα και να συσσωρεύτηκε σταδιακά σε κλειστό χώρο, μέχρι να δημιουργηθεί μείγμα ικανό να αναφλεγεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ακόμη και ένας ηλεκτρικός σπινθήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης.

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν παράλληλα εάν η διαρροή ήταν εκτεταμένη και αιφνίδια ή αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα, επιτρέποντας στο αέριο να συγκεντρωθεί σταδιακά. Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο, καθώς η ακριβής διαδρομή του αερίου μέσα στο κτίριο και ο τρόπος με τον οποίο έφτασε σε εκρηκτική συγκέντρωση μπορούν να φωτίσουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα στο μπάνιο, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν κάποια ηλεκτρική λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει τον σπινθήρα. Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητικό σενάριο και όχι για συμπέρασμα που έχει οριστικοποιηθεί.

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Ερωτήματα για πιθανή οσμή αερίου

Ένα ακόμη ζήτημα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο είναι εάν είχε γίνει αντιληπτή οσμή φυσικού αερίου πριν από την έκρηξη. Μετά το δυστύχημα υπήρξαν αναφορές για πιθανή μυρωδιά στην περιοχή, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική και τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν είχε καταγραφεί επίσημη καταγγελία πριν από την έκρηξη.

Στο σημείο μετέβησαν και στελέχη της Enaon EDA, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου και να συνδράμουν στην προσπάθεια εντοπισμού της πιθανής πηγής της διαρροής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq4emysg549?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στα δύο γειτονικά κτίρια, με αποτέλεσμα η περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες και να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των παρακείμενων κατασκευών.

Οι προανακριτικές ενέργειες συνεχίζονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι πλέον να συνδεθούν όλα τα επιμέρους ευρήματα σε μία σαφή αλληλουχία γεγονότων, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προκάλεσε την έκρηξη και πώς αυτή οδήγησε στην κατάρρευση του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.