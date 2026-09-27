Πρόταση για ελέγχους και στα ιδιωτικά κτίρια.

Την ανάγκη να ελεγχθούν άμεσα και συστηματικά τα κτίρια της Πλάκας, αλλά και να καταρτιστεί ειδικό σχέδιο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την ιστορική περιοχή της Αθήνας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, μετά την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε στο σημείο, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε στον πάνω όροφο, όπου υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν μπορεί ακόμη να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, το κτίριο ήταν ηλικίας περίπου 100 ετών και δεν διέθετε σύγχρονο φέροντα οργανισμό ή αυτός ήταν υποτυπώδης. Το γεγονός αυτό το καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτο σε ένα ισχυρό συμβάν.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στα γειτονικά κτίρια. Σε ένα από αυτά έχει αποκολληθεί σημαντικό τμήμα της τοιχοποιίας, ενώ, όπως περιέγραψε ο κ. Λέκκας, η κατασκευή βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία και χρειάζεται λεπτομερή έλεγχο από μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να διατηρηθεί ή πρέπει να καθαιρεθεί.

Ζημιές υπάρχουν και σε κτίρια απέναντι από το σημείο της έκρηξης, καθώς δομικά στοιχεία εκτοξεύτηκαν με μεγάλη ταχύτητα.

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Παλιά τα περισσότερα κτίρια της Πλάκας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα ότι περίπου το 70%-80% των κτιρίων στην Πλάκα είναι παλαιές κατασκευές, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν από την επικράτηση του οπλισμένου σκυροδέματος και των σύγχρονων συστημάτων φέρουσας κατασκευής.

Αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν σημαίνει ότι όλα είναι επικίνδυνα. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η συντήρηση, οι επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πέρασμα των ετών και η σημερινή κατάσταση κάθε ακινήτου.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι η ηλικία ενός κτιρίου από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η τρωτότητά του. Για τον λόγο αυτό πρότεινε αυτοψίες και καταγραφή όλων των κτιρίων της Πλάκας ανάλογα με τον βαθμό τρωτότητάς τους.

Πρόταση για ελέγχους και στα ιδιωτικά κτίρια

Ο κ. Λέκκας επανέφερε παράλληλα την πρόταση για επέκταση των προσεισμικών ελέγχων στα ιδιωτικά κτίρια, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περίπου 44.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα.

«Δεν φτάνει να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις εάν τα κτίρια αυτά δεν είναι ασφαλή», σημείωσε.

Για την Πλάκα πρότεινε ειδικό σχέδιο ετοιμότητας που θα καλύπτει σεισμούς, πυρκαγιές, εκρήξεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο οδικό δίκτυο με τους πολλούς πεζόδρομους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα νεότερο κτίριο με σύγχρονο φέροντα οργανισμό «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα είχε υποστεί ολοσχερή κατάρρευση από αντίστοιχη έκρηξη, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς κρίσιμος παράγοντας είναι η ένταση του ωστικού κύματος.