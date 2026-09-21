Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Στα 9,3 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, αυξημένο κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επιδείνωση καταγράφηκε παρά τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, με τον τουρισμό να αποτελεί βασικό στήριγμα, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%.

Ειδικότερα, στο επτάμηνο το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% και οι εισαγωγές κατά 5,8%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 8,1% και οι εισαγωγές κατά 3,7%.

Θετική ήταν και η συμβολή των υπηρεσιών, με το σχετικό πλεόνασμα να διευρύνεται κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου διαμορφώθηκαν στα 12,23 δισ. ευρώ, περίπου 1,45 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,6%, ενώ οι εισπράξεις ενισχύθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, κατά 12%.

Η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών.

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Αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων

Την ίδια στιγμή, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με το επτάμηνο του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Η επίδραση αυτή περιορίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Παράλληλα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων πέρασε σε έλλειμμα, από πλεόνασμα την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους τομείς εκτός γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Σε επίπεδο Ιουλίου, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 218,5 εκατ. ευρώ, παρά τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς σε απόλυτους όρους η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% και οι εισαγωγές κατά 12,8%. Εξαιρουμένων των καυσίμων, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% και οι εισαγωγές κατά 1,9%.

Αυξήθηκαν τα έσοδα στον τουρισμό

Αντίβαρο αποτέλεσε και τον Ιούλιο ο τουρισμός. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν περίπου τα 1,97 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 315 εκατ. ευρώ ή 7,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Μάλιστα, η αύξηση των εσόδων σημειώθηκε παρά τη μείωση κατά 3,1% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ μικρή θετική μεταβολή σημειώθηκε και στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Στον αντίποδα, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Αυξημένο ήταν και το έλλειμμα των δευτερογενών εισοδημάτων, εξαιτίας των υψηλότερων καθαρών πληρωμών κυρίως από τη γενική κυβέρνηση.

Κεφαλαιακές αγορές

Όσον αφορά τις κεφαλαιακές ροές, στο επτάμηνο το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση, ενώ το συνολικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 9 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούλιο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε στα 37,1 εκατ. ευρώ και το συνολικό πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων στα 255,6 εκατ. ευρώ.

Στις άμεσες επενδύσεις, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου οι υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού, οι οποίες αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν καθαρές ροές 7,6 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο οι αντίστοιχες ροές ανήλθαν σε 768,4 εκατ. ευρώ.Αυξημένη ήταν και η παρουσία ξένων επενδυτών στους ελληνικούς τίτλους.

Στο επτάμηνο οι τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αυξήθηκαν κατά 8,7 δισ. ευρώ, ενώ κατά 2,8 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν οι τοποθετήσεις τους σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στο τέλος Ιουλίου 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,5 δισ. ευρώ, έναντι 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2025.