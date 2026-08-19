Αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας θα δουν χιλιάδες δικαιούχοι.

Αλλάζει το τοπίο στις συντάξεις χηρείας καθώς θα καταβάλλονται αυξημένες από τις επόμενες μέρες.

Ειδικότερα, από 28/8 θα δοθούν αυξημένες συντάξεις χηρείας σε 8.552 συνταξιούχους του δημοσίου καθώς επανέρχονται οι αποδοχές τους στο 70% της σύνταξης του θανόντα.

Ωστόσο οι δικαιούχοι δεν θα λάβουν αναδρομικά, ενώ η μόνη αναδρομική ρύθμιση αφορά τη διαγραφή οφειλών που είχαν δημιουργηθεί από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkt1seg7x3vl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, εισάγεται νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, όταν το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει μία ή περισσότερες κύριες συντάξεις από δικό του ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα μία ή περισσότερες κύριες συντάξεις λόγω θανάτου, θα καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και μία εθνική σύνταξη λόγω θανάτου, στο ποσό που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές.