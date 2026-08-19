Όλοι τώρα μιλούν για την «Οδύσσεια» του Νόλαν αλλά από τον Νοέμβριο ίσως αλλάξουν όλα.

Το «Ραμαγιάνα» είναι μία από τις πιο διάσημες ιστορίες της Ινδίας, και τώρα το ηρωικό αυτό έπος έχει μεταφερθεί σε δύο ταινίες με εξαιρετικά υψηλό budget που ελπίζει να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και φυσικά να απειλήσει την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η κινηματογραφική παραγωγή από την Ινδία έχει τα πάντα: μυθικά τέρατα, παντοδύναμους θεούς και έναν ήρωα που κουβαλάει τόξο και βέλος απειλώντας τον ίδιο τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον και την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Και μπορεί ο Νόλαν για την «Οδύσσεια»να χρησιμοποίησε αποκλειστικά αναλογικές κάμερες υψηλής ευκρίνειας - για τις IMAX, ο λόγος- με σκοπό την τεράστια ευκρίνεια, το βάθος και την κινηματογραφική κλίμακα, αποφεύγοντας τα ψηφιακά εφέ - και να το κατάφερε- αλλά το Ραμαγιάνα έχει μεγαλόπνοα σχέδια.

Το ινδικό έπος έρχεται σε δύο μέρη: το πρώτο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους παγκοσμίως τον Νοέμβριο, με σκοπό να συμπέσει με τον διάσημο φεστιβάλ Diwali. Η παραγωγή δε, από την ταινία είναι χωρίς προηγούμενο για το ινδικό σινεμά.

Η ιστορία της ταινίας Ραμαγιάνα εικάζεται ότι γράφτηκε κάπου στα 4 π.Χ από τον Βαλμίκι, έναν ποιητή και γκουρού τους υπέρτατου διαλογισμού που συνέθεσε τους 24.000 στίχους που αφηγούνται την ιστορία. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ράμα, ένας πρίγκιπας και avatar του ινδουιστή θεού της διατήρησης Βίσνου, του οποίου η σύζυγος Σίτα έχει απαχθεί από τον κακόβουλο βασιλιά Ραβάνα. Ο Ράμα φυσικά και καλείται να τη διασώσει.

Η ιστορία έχε ειπωθεί πολλές φορές σε παραγωγές και πάνω από 2 δισ. άνθρωποι σε όλον τον κόσμο τη γνωρίζουν. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι ποτέ ξανά δεν έχει γίνει μία παραγωγή σε τέτοιο μέγεθος. Η Sony Pictures έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο πρωτοκλασάτος Ινδός ηθοποιός Ranbir Kapoor και την σύζυγό του υποδύεται η Yash ενώ το σάουντρακ υπογράφουν οι Χολιγουντιανοί Hans Zimmer και AR Rahman.

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Για την ταινία λέγεται ότι έχουν δαπανηθεί περίπου 200 με 250 εκατ. δολάρια ενώ αντίστοιχο είναι το budget για το σίκουελ που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2027. Μαζί η ιστορία αυτή κινηματογραφικά συνθέτει την πιο ακριβή παραγωγή στην ιστορία του ινδικού σινεμά. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις δύο επερχόμενες ταινίες Ραμαγιάνα είναι διπλάσιο από τον συνολικό προϋπολογισμό των ταινιών «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου Μέρος 1 και 2», και λίγο χαμηλότερα από ολόκληρη την τριλογία «Χόμπιτ», που έφτασε τα 623 εκατ. δολάρια.

Ο παραγωγός και εγκέφαλος της ταινίας, Ναμίτ Μαλχότρα, κάνει λόγο για ένα παγκόσμιο γεγονός, που απευθύνεται στο κοινό σε όλον τον κόσμο. «Αυτό είχε εξαρχής σχεδιαστεί για να είναι για τον κόσμο. Από την Ινδία, για ολόκληρο τον κόσμο» είπε στο BBC. Πάντως από το τρέιλερ του πρώτου μέρους, η ταινία φαίνεται πως είναι κάτι ανάμεσα σε Bollywwod Άρχοντα του Δαχτυλιδιών - οι Δύο Πύργοι συγκεκριμένα - με λίγο από Avatar.

Η σημασία για την Ινδία

Η ιστορία του Ραμαγιάνα ίσως να είναι νέα για το κοινό της Δύσης αλλά στην Ινδία είναι μία ιστορία, που έχει ειπωθεί από κάθε γιαγιά στο εγγόνι της για πολλές γενιές. «Είναι σαν τον Άγιο Βασίλη ή την ιστορία του Χριστού» λένε οι δημιουργοί της ταινίας.

Ο Rajinder Dudrah, καθηγητής Πολιτιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham City στη Βρετανία και συγγραφέας πολλών βιβλίων για το Ινδικό σινεμά επισημαίνει πως «θεωρώ ότι οποιοσδήποτε μεγαλώνει με την σύγχρονη κουλτούρα της Ινδίας, κυρίως οι Ινδοί αλλά και όλοι οι νοτιοασιάτες σε όλον τον κόσμο, κλπ, θα έχουν σίγουρα παρακολουθήσει δεκάδες διαφοροποιήσεις της ιστορίας σε τηλεόραση, κινηματογράφο κλπ».

Στη σύγχρονη Ινδία, η πιο γνωστή εκδοχή είναι η τηλεοπτική σειρά Ramayan (1987-88). «Η χώρα κυριολεκτικά σταμάτησε όταν η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε τη δεκαετία του '80», είπε ο καθηγητής. «Ως παιδιά, καθόμασταν μπροστά στην τηλεόραση κάθε Κυριακή, περιμένοντας να ξεκινήσει».

Το σίγουρο είναι ότι η φιλοδοξία της νέας ταινία ανταγωνίζεται αυτή οποιασδήποτε ταινίας του Νόλαν. Το σίκουελ, Ραμαγιάνα 2, είναι σε διαδικασία γυρισμάτων ενώ στα σκαριά είναι ένα τηλεοπτικό spin-off και franchise.

Το τρέιλερ που πρώτου μέρους της ταινίας

{https://www.youtube.com/watch?v=1zip1rNaNYs}

Με πληροφορίες του BBC