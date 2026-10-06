Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχθηκε με μία ζεστή αγκαλιά τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχθηκε με μία ζεστή αγκαλιά τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και λίγο αργότερα τον καλωσόρισε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαρισμό στο Χ.

«Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο. Είναι τιμή μας να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας, εμπορίου και επενδύσεων, και συνεργασίας ενέργειας.

»Η εταιρική σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη, και μαζί χτίζουμε ένα ακόμα πιο ασφαλές και επιτυχημένο μέλλον τόσο για τις χώρες μας όσο και για την περιοχή» έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2107562261044990042}

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Την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της. Ήδη η πρεσβεία έχει φωτιστεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Αρκετοί σχολίασαν πως η θερμή υποδοχή μεταξύ Γκιλφόιλ και Ρούμπιο είναι μία ένδειξη στήριξης στης Αμερικανίδας πρέσβειρας μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις επαφές της με λομπίστα, την προώθηση ενεργειακών συμφωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν πλέον από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει επισήμως τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας.