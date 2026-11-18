Νέα στοιχεία για το φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελλάδα από δίκτυο με διασυνδέσεις στο Ιράν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς αλβανικά μέσα κατονομάζουν τον επιχειρηματία Αβραάμ-Μίνως Μωυσή ως πιθανό στόχο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του σχεδίου επίθεσης στην Ελλάδα, το οποίο αποδίδεται σε δίκτυο με φερόμενες διασυνδέσεις με το Ιράν. Δημοσιεύματα από την Αλβανία αναφέρουν ότι μεταξύ των πιθανών στόχων βρισκόταν ο επιχειρηματίας Αβραάμ-Μίνως Μωυσής, πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και μέλος της διοίκησης της αμυντικής εταιρείας Intracom Defense.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το reporter.net, το οποίο μεταδίδει πληροφορίες από ρεπορτάζ του Top Channel, ο Μωυσής φέρεται να είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των προσώπων που σχεδίαζε να στοχοποιήσει το συγκεκριμένο δίκτυο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι σχετικές αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελληνικές ή τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής γεννήθηκε το 1962 και έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής κατείχε διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σήμερα συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom Defense.

Παράλληλα, έχει ενεργό παρουσία στην εβραϊκή κοινότητα, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν την προεδρία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει και σε διεθνείς δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εβραίων. Παραμένει άγνωστο εάν η κοινοτική του δραστηριότητα ή η επαγγελματική του ιδιότητα αποτέλεσαν παράγοντες για την ενδεχόμενη στοχοποίησή του.

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Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο

Η έρευνα για την υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, όταν οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτύου.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες υπηρεσίες.

Η πρώτη σύλληψη στην Ελλάδα καταγράφηκε στις 12 Νοεμβρίου. Πρόκειται για υπήκοο της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή των συνόρων και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές της γειτονικής χώρας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο, όπου συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έξι άνθρωποι φέρονται να είχαν συμμετοχή στην υπόθεση. Από αυτούς, οι πέντε έχουν συλληφθεί, με τέσσερις να οδηγούνται στη φυλακή και έναν να τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ένα ακόμη πρόσωπο παραμένει ασύλληπτο.

Οι εμπλεκόμενοι είναι ηλικίας από 22 έως 73 ετών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επαφές τους με ξένους παράγοντες και ομάδες διαμεσολαβητών (proxy groups).

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται επίσης σχέδια στα οποία είχαν αποτυπωθεί συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Ο Ιρανός που φέρεται να συντόνιζε τις ενέργειες

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση θεωρείται ο Ιρανός υπήκοος Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρεται να είχε τον συντονιστικό ρόλο και να κατηύθυνε τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας συνδέουν τον Mavaneh με τον Ιρανό Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί βαρόνος ναρκωτικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σχεδιασμός φέρεται να περιλάμβανε επιθέσεις που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως περιστατικά του κοινού εγκλήματος, ώστε να μην είναι εμφανής τυχόν σύνδεσή τους με κρατικούς μηχανισμούς.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας έχει γνωστοποιήσει ότι η συνεργασία με την ελληνική ΕΥΠ άρχισε στις αρχές του 2026 και συνεχίστηκε για διάστημα περίπου εννέα έως δέκα μηνών.