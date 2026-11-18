«Εμείς λέμε “φτάνει πια”, αρκετά τους πλήρωσε όλους αυτούς ο λαός. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες, το κράτος, με τον τρόπο που περιγράφει και η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε ξανά», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Βεβαίως και συμφωνούμε να διερευνηθεί, να ψαχτεί όσο γίνεται περισσότερο όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η λειτουργία και η δράση των servicers κλπ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε και δεν καλλιεργούμε στον λαό, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που μας ακούνε, καμία αυταπάτη ότι αυτή η διερεύνηση μπορεί να αλλάξει τελικά τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα, ούτε να αναιρέσει την αρπακτική τους λογική», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή επί της συζήτησης για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια» και πρόσθεσε:

«Πόσο μάλλον που έχουμε και πλούσια, εδώ που τα λέμε, αρνητική πειρία από τη λειτουργία των Εξεταστικών Επιτροπών, στις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να λύνει και να δένει, να καθορίζει και όλη τους την πορεία».

Αναλυτικά η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Πριν περάσω στο θέμα της σημερινής συζήτησης, να πω και από αυτό το βήμα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο εφησυχασμός που εξακολουθείτε να καλλιεργείτε στον ελληνικό λαό σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και κυρίως σε σχέση με το απαράδεκτο παζάρι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει στηθεί και με δική σας ευθύνη, με μεσάζοντες “ισχυρούς συμμάχους” σας, τους Γάλλους.

Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα το κλίμα που εκπέμπετε ότι “όλα προχωράνε ήρεμα”, τη στιγμή που μπλέκετε τον λαό σε νέες περιπέτειες για να προχωρά η μετατροπή της χώρας σε “ενεργειακό κόμβο”, από την οποία φυσικά δεν πρόκειται να κερδίσει απολύτως τίποτα, πέρα από ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, ο ελληνικός λαός

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Και αφήστε την υποκρισία ότι “στηρίζετε όσο και όσους μπορείτε” ενόψει του χειμώνα. Οι λαϊκές οικογένειες κάνουν προσευχές να συνεχιστεί η καλοκαιρία, γιατί δεν έχουν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Κι εσείς τους μόνους που στηρίζετε είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, των οποίων τα σχέδια υπηρετείτε, ενώ δεν αγγίζετε τα κέρδη τους και στους εφοπλιστές τους δίνετε και νέα δωράκια.

Κυρίες και κύριοι,

Συζητάμε σήμερα, για μία ακόμη φορά, το φλέγον ζήτημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, των τραπεζών, της δράσης των funds, των servicers, των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών.

Καταρχάς, πρέπει να θέσουμε το πλαίσιο της συζήτησης και εμείς αυτό το κάνουμε πάντα από την κοινωνική και ταξική σκοπιά αυτών που εκπροσωπούμε: της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων της πόλης, της φτωχής αγροτιάς στην ύπαιθρο, της λαϊκής οικογένειας συνολικότερα.

Καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται γενικά και αόριστα για “κόκκινα δάνεια”, χωρίς να προσδιορίζουμε ποιος τα πήρε αυτά τα δάνεια και γιατί έγιναν “κόκκινα”. Είναι άλλωστε τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που έχουν από τις τράπεζες και το κράτος, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Χαμηλότοκα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κίνητρα, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και στο τέλος χρεοκοπούν και τις επιχειρήσεις τους, φορτώνοντας με ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως, επίσης, είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που επιφυλάσσει διαχρονικά το κράτος και για τις τράπεζες, αφού όποτε χρειάστηκε τις έδωσε τα δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία, δηλαδή με λεφτά του ελληνικού λαού, ενώ επίσης με όλες τις κυβερνήσεις οι τράπεζες εξακολουθούν να απολαμβάνουν τον σκανδαλώδη αναβαλλόμενο φόρο.

Εμείς, λοιπόν, τοποθετούμαστε με κριτήριο τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας που έχει χρέη στις τράπεζες, που το δάνειό της –στο οποίο μπορεί να έχει βάλει για υποθήκη το σπίτι της- το έχει πάρει ένα fund, της λαϊκής οικογένειας, επίσης, που έχει χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Και η υπερχρέωση αυτή δεν έπεσε από τον ουρανό.

Ήταν το αποτέλεσμα των συνειδητών επιλογών όλων των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα. Επιλογές που έγιναν με κριτήριο αρχικά την έξοδο του κεφαλαίου από την κρίση, τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης στη συνέχεια, τη δημοσιονομική σταθερότητα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους και βεβαίως τις ανάγκες της χρηματοδότησης της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Όλα αυτά τα φορτώσατε όλοι σας στις πλάτες του ελληνικού λαού ως κυβερνήσεις. Ενώ κανένας σας δεν τα αμφισβητεί ως πυλώνες της ακολουθούμενης πολιτικής, ακόμα και όταν βρίσκεστε στην αντιπολίτευση.

Μειώσατε μισθούς και συντάξεις και στη συνέχεια τους κρατάτε παγωμένους. Εξαπολύσατε μια κανονική φοροεπιδρομή με έμμεσους και άμεσους φόρους που εκτοξεύονται μάλιστα από τα κύματα της ακρίβειας. Εμπορευματοποιήσατε κάθε πτυχή της ζωής της λαϊκής οικογένειας, με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνει ακριβά τα πάντα. Βάλτε και τις αυξήσεις των επιτοκίων που έρχονται κάθε τόσο και πείτε μας μετά, πόσο περίεργο είναι να αδυνατεί μια οικογένεια να πληρώσει τη δόση της.

Επομένως, είναι εκτός τόπου και χρόνου κάθε συζήτηση για “συνεπείς” και “μη συνεπείς” δανειολήπτες. Αφήστε που, με την ασυδοσία που έχετε εξασφαλίσει στα funds, τους servicers και συνεπής να είσαι μέχρι ενός σημείου, έχουν αυτοί τους τρόπους να σε κάνουν “ασυνεπή”, αν θέλουν να αρπάξουν το σπίτι σου. Γι’ αυτό τους λέμε κοράκια…

Ο καημός της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων δεν είναι και δεν ήταν να διευκολύνουν τα νοικοκυριά να βγάλουν αυτή τη θηλιά από τον λαιμό τους, εξασφαλίζοντας και μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα κατά καιρούς μέτρα που έχουν ψηφιστεί, στοχεύουν στην όσο γίνεται ομαλή αποπληρωμή των δυσβάσταχτων χρεών προς όφελος των τραπεζών και των servicers, προς όφελος του ίδιου του αστικού κράτους.

Αυτό άλλωστε επεδίωκαν ο νόμος Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η ποινικοποίηση της παρεμπόδισής τους, η άρση της προστασίας της κύριας κατοικίας, ο Πτωχευτικός Κώδικας που επέκτεινε την πτωχευτική διαδικασία και στα φυσικά πρόσωπα.

Εκεί αποσκοπούν και μέτρα, όπως οι 120 δόσεις, που ήταν πρόταση και της βολικής αντιπολίτευσης και την υιοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέτρο, το οποίο διαιωνίζει τον βραχνά της υπερχρέωσης και οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, από τη στιγμή που ο οφειλέτης δεν μπορεί να αποπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Πόσο μάλλον να αποπληρώσει τις δόσεις του χρέους του.

Και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο βασικός στόχος όλων σας ήταν η απαλλαγή των τραπεζών από αυτά. Γι’ αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα θεσμοθέτησε τη μεταφορά τους στους servicers, η οποία βεβαίως επιταχύνθηκε με το σχέδιο “Ηρακλής” της ΝΔ, με το οποίο δόθηκαν πάνω από 18 δισ. κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες. Και βεβαίως, για να μην εκπέσουν αυτές οι εγγυήσεις, πρέπει είτε να πληρώνονται οι δόσεις είτε να γίνεται πλειστηριασμός, εύκολα και γρήγορα.

Να γιατί μόνο το πρώτο 9μηνο του 2026 βγήκαν στο σφυρί 2.800 σπίτια μόνο στην Αττική, στην πλειοψηφία τους βέβαια σπίτια λαϊκών οικογενειών.

Επομένως, είναι πέρα για πέρα υποκριτική, εκτός από αποκρουστική, η οποιαδήποτε σύγκριση του αριθμού των πλειστηριασμών που έγιναν σε κάθε περίοδο διακυβέρνησης. Γιατί, εδώ, το ζήτημα είναι, ότι βήμα το βήμα, με τον έναν σας να κόβει και τον άλλον να ράβει, διαμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνονται σήμερα τόσοι πλειστηριασμοί, για τους οποίους την πρώτη ευθύνη έχει φυσικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όλοι άλλωστε συμφωνείτε και με τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα. Τι προβλέπει κι εδώ αυτή η περιβόητη “ευρωενωσιακή κανονικότητα”, που όλοι υπόσχεστε ότι θα εξασφαλίσετε για τη χώρα;

Νομιμοποίηση και διευκόλυνση της αγοραπωλησίας των κόκκινων δανείων και δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς για αγοραπωλησίες μεταξύ αγοραστών πιστώσεων -εννοούμε τα «κοράκια», δηλαδή- με ενιαίο τρόπο σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικό κριτήριό τους βέβαια είναι πάντα η εξασφάλιση της προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί είναι φανερή η αγωνία και ανησυχία των επιτελείων της ΕΕ, όχι μόνο για το υψηλό μέγεθος των κόκκινων δανείων, αλλά και για την αύξησή τους στο μέλλον, σε μια επερχόμενη νέα οικονομική κρίση. Όπως είναι κατανοητό, μέσα σε όλο αυτό το μαύρο πλαίσιο, καμία “εποπτεία” και κανένας “κανόνας διαφάνειας” δε λύνει το ζήτημα.

Επομένως, βεβαίως και συμφωνούμε να διερευνηθεί, να ψαχτεί όσο γίνεται περισσότερο όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η λειτουργία και η δράση των servicers κλπ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε και δεν καλλιεργούμε στον λαό, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που μας ακούνε, καμία αυταπάτη ότι αυτή η διερεύνηση μπορεί να αλλάξει τελικά τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα, ούτε να αναιρέσει την αρπακτική τους λογική. Πόσο μάλλον που έχουμε και πλούσια, εδώ που τα λέμε, αρνητική πειρία από τη λειτουργία των Εξεταστικών Επιτροπών, στις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να λύνει και να δένει, να καθορίζει και όλη τους την πορεία.

Και βεβαίως, για να συνεννοούμαστε, για όλα τα παραπάνω δεν ξεπλένεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα υπηρέτησε κάνοντας τότε τη βρώμικη δουλειά του συστήματος, με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα. Δεν ξεπλένονται οι ευθύνες σας, κυρίες και κύριοι, επειδή τώρα φέρνετε αυτή την πρόταση.

Σε τελική ανάλυση, για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο μπαίνει το βασικό ερώτημα, που ο καθένας καλείται να απαντήσει: Ποιος θα πληρώσει τελικά; Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει;

Η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του συστήματος λένε ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να πληρώσει ο λαός για να σωθούν οι τράπεζες, τα funds, συνολικά η καπιταλιστική οικονομία.

Εμείς λέμε “φτάνει πια”, αρκετά τους πλήρωσε όλους αυτούς ο λαός. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες, το κράτος, με τον τρόπο που περιγράφει και η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε ξανά. Δηλαδή, μέσα από γενναίο κούρεμα χρεών, με διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων, με την καθολική προστασία της κύριας κατοικίας και των όποιων περιουσιακών στοιχείων, με κατάργηση όλης αυτής της αντιλαϊκής νομοθεσίας.

Δεν καθόμαστε βέβαια να περιμένουμε πότε θα έρθει σε εσάς όλους η επιφοίτηση να ψηφίσετε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, που θίγουν έτσι κι αλλιώς συμφέροντα εκείνων που υπηρετείτε. Το σύνθημα “να μην πληρώσει ο λαός” το κάνουμε πράξη κάθε μέρα, όπου βρισκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και με τους βουλευτές μας, στο πλάι των οικογενειών, που δίνουν μάχη να σώσουν τα σπίτια τους από τα κοράκια.

Και πολλές οικογένειες τα έχουν καταφέρει έτσι. Αυτόν τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε, ακόμα πιο δυναμικά, φωτίζοντας την οριστική διέξοδο, την ανατροπή, δηλαδή, της σημερινής βαρβαρότητας, της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, στον οποίο η στέγη είναι εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο, από το οποίο κάποιοι μόνο κερδίζουν, ενώ άλλοι αδυνατούν να το αποκτήσουν ή τους το αρπάζουν από τα χέρια.

Οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις στη χώρα μας, όπως κι αυτό το μεγάλο ποτάμι λαού και νεολαίας χτες στην πορεία κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου, οι μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες και πόλεις της Ευρώπης, απέναντι σε κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, σηματοδοτούν την ελπίδα, ώστε από τους δρόμους του αγώνα, να συναντηθούμε στον δρόμο μιας συνολικής πραγματικά ελπιδοφόρας ανατροπής.

Ραντεβού στη συνέχεια στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, πανελλαδικά, στις 25 του Νοέμβρη».

{https://www.youtube.com/watch?v=COTE2-Y8riY}