«Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ τερμάτισαν στην κορυφή του ελληνικού box office.

Οι Έλληνες θεατές πήγαν στις κινηματογραφικές αίθουσες για να ακούσουν τα «Κάλαντα» από τον Τζόνι Ντεπ.



Η ταινία «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» σηματοδοτεί την μεγάλη επιστροφή του Ντεπ στο Χόλιγουντ και κερδίζει τη μάχη του box office, σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Συγκεκριμένα, 31.527 Έλληνες θεατές επέλεξαν να δουν τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του τσιγκούνη Σκρουτζ ο οποίος θα μας απασχολήσει ολόκληρη την γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Wild Horse Nine» με την «οσκαρική» ερμηνεία του Τζον Μάλκοβιτς και στην τρίτη το παιδικό «Ένας Γάτος με Καπέλο».

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ακόμα δύο νέες πρεμιέρες, η ταινία δράσης «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα» και η επανέκδοση του σοκαριστικού φιλμ του Κεν Ράσελ «Οι Δαιμονισμένες» που τερματίζουν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Εκτός δεκάδας έμεινε η μουσική ταινία «George Michael: The Faith Tour», ενώ αντίθετα στη λίστα με τις 10 πρώτες ταινίες μπήκε ξανά η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν που συγεντρώνει συνολικά 1.076.372 εισιτήρια.

Ο Τζόνι Ντεπ αύξησε τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου 12 - 15 Νοεμβρίου 2026, σε 89.822.

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{https://youtu.be/ts0UZ0tNw8M?si=fynG0JAjmlX8-aoW}

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