Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει μια (καλή) ταινία για όλους.

O Τζόνι Ντεπ επιτρέφει σε χολιγουντιανή παραγωγή με το Ebenezer και μας βάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο Ντεπ μεταμορφώνεται σε γκρινιάρη Σκρουτζ και σε έναν ρόλο που δείχνει να το απολαμβάνει δεόντως.



Όσοι αγαπούν την καταιγιστική δράση, σήμερα Πέμπτη 12/11 βγαίνει η ταινία Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα, ενώ η συναυλιακή ταινία George Michael: The Faith Tour με αδημοσίευτο υλικό, θα μας ταξιδέψει πίσω στα 80s σκορπίζοντας νοσταλγία.

Οι σινεφίλ μην χάσετε το σοκαριστικό φιλμ του Κεν Ράσελ «Οι Δαιμονισμένες» σε επανέκδοση και χωρίς ίχνος λογοκρισίας.

Τα Κάλαντα του Σκρουτζ (Ebenezer)

O Tζόνι Ντεπ είναι ο Ebenezer Scrooge. Ο Τι Γουέστ επιχειρεί μια σκοτεινή -αλά Τιμ Μπάρτον- επαναπροσέγγιση της κλασικής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς, με τον Ντεπ να υποδύεται τον διαβόητο γκρινιάρη των Χριστουγέννων, Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν Μακ Κέλεν.

Στο Λονδίνο του Ντίκενς ο φιλάργυρος και γκρινιάρης Εμπενίζερ Σκρουτζ έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του καθώς καλείται να αλλάξει τη ζωή του και να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στην ευτυχία.



{https://youtu.be/ts0UZ0tNw8M?si=4Vv525164CqmyaCH}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα (How to Rob a Bank)

Στην ταινία «Πώς να ληστέψεις μια τράπεζα», μια συμμορία ληστών τραπεζών με μεγάλο following μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδει ζωντανά τις τολμηρές ληστείες της, χωρίς να γνωρίζει ότι η αυξανόμενη φήμη της στο διαδίκτυο την έχει βάλει στο στόχαστρο ενός βετεράνου πράκτορα του FBI και μιας ιδιοφυίας στους υπολογιστές.

Παρά το γεγονός ότι το παράδοξο αυτό δίδυμο είναι κοντά στην εξιχνίαση των ληστειών, η συμμορία ξεπερνά τα όριά της, κάνοντας τα πάντα για τις πεποιθήσεις της – και για τη πιο φιλόδοξη ληστεία που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα.



Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιτς. Με τους: Νίκολας Χουλτ, Ζόι Κράβιτζ, Ανα Σαουάι, κ.ά.

{https://youtu.be/HcIZAnp1R1c?si=X29CGiy1nsJdhKxo}

Οι Δαιμονισμένες (The Devils)

Για πάνω από μισό αιώνα, οι «Δαιμονισμένες» του Κεν Ράσελ υπήρξαν το πιο διαβόητο, ακρωτηριασμένο και εξοστρακισμένο αριστούργημα του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η τωρινή κυκλοφορία τους, για πρώτη φορά στην πλήρως αποκατεστημένη και χωρίς περικοπές αρχική εκδοχή τους, εκείνη που είχε γυρίσει ο Κεν Ράσελ πριν τις εκτενείς επεμβάσεις της λογοκρισίας, δεν αποτελεί απλώς μια σινεφίλ δικαίωση, αλλά μια ιστορική πράξη αποκατάστασης της τέχνης.

Με τον Όλιβερ Ριντ στον κεντρικό ρόλο και τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ στο ρόλο της ηγουμένης. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία ενός καθολικού ιερέα ο οποίος τον 17ο αιώνα αντιστάθηκε στις πολιτικές μηχανορραφίες της εκκλησίας και κατηγορήθηκε για τη σατανική του επιρροή σε μια κοινότητα μοναχών προτού καταδικαστεί στην πυρά.

{https://youtu.be/BpIlUPI9i3o?si=cMoMBTGOK6FNzzbE}

George Michael: The Faith Tour

Ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο καθοριστικούς σταρ της γενιάς του, με τη φωνή και τα τραγούδια του να επιδρούν σε μια ολόκληρη εποχή. Αυτή η νέα συναυλιακή ταινία δημιουργήθηκε από μέχρι σήμερα αδημοσίευτο υλικό 35mm που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και καταγράφει την εμφάνιση του το 1988 στο Palais Omnisports de Paris-Bercy.

Πρόκειται για το απόγειο της καλλιτεχνικής του δράσης, κατά τη διάρκεια της σαρωτικής περιοδείας Faith Tour, που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Με το υλικό να έχει αποκατασταθεί και να έχει επεξεργαστεί εκ νέου, η ταινία μεταμορφώνει μια εμβληματική στιγμή της ποπ κουλτούρας σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό θέαμα.

Της συναυλιακής ταινίας προηγείται η πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους της Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, η οποία αξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε πρόσφατα στο φως από την περίοδο 1986–1988, την εποχή του Faith. Ένα σπάνιο και προσωπικό «χρονογράφημα» εκείνης της εποχής, που μας φέρνει κοντά στον τρόπο σκέψης και την ψυχολογία του Τζορτζ Μάικλ σε εκείνη την καθοριστική στιγμή της ζωής του.

{https://youtu.be/5g_UKsNQaGk?si=6TUxsfFaUbOdcHjL}

Πατέρας (Father)

Η Σλοβάκα σκηνοθέτης Τερέζα Νβοτοβά, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, εξερευνά με ευαισθησία και βάθος την ενοχή, τον πόνο και την ηθική απομόνωση που έρχεται μετά από ένα ολέθριο λάθος λίγων λεπτών

{https://youtu.be/ruHe8OG6ZWM?si=nV2fXHUkTB34jnpK}

Κράκεν: Το Τέρας των Βυθών (Kraken)

Στο βαθύτερο φιόρδ της Νορβηγίας, μια θαλάσσια βιολόγος καλείται να διερευνήσει τη σύνδεση ανάμεσα σε μια σειρά από μυστηριώδη φαινόμενα και μια νέα ηχητική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην τοπική ιχθυοκαλλιέργεια.

Αυτό που ξεκινά ως μια αποστολή ρουτίνας παίρνει εφιαλτική τροπή όταν αιφνίδιοι και ανεξήγητοι θάνατοι αποκαλύπτουν μια τρομακτική αλήθεια: η τεχνολογία έχει ξυπνήσει τον μυθικό Κράκεν, ένα αρχαίο τέρας των βυθών που επιστρέφει για να διεκδικήσει ξανά τη θάλασσα.

{https://youtu.be/U7cjA7zWTec?si=RTHSfNfsJ85W_09r}

Μικροί Ηρωες (The Legendaries)

Οι Μικροί Ήρωες ήταν ατρόμητοι εξερευνητές και οι πιο γενναίοι ήρωες της εποχής τους.

Όμως, εξαιτίας μιας τρομερής κατάρας, ξαναέγιναν... παιδιά μόλις 10 ετών! Ο Νταναέλ, η Τζαντίνα, ο Γκριφ, η Σίμι και ο Ράζια πρέπει να επανενωθούν, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να γίνουν για άλλη μια φορά οι Μικροί Ήρωες για να νικήσουν τον κακό μάγο Ντάρκαλ και να απελευθερώσουν τον πλανήτη τους από την αιώνια παιδική ηλικία...

{https://youtu.be/BXsy-KnvNXM?si=E_3paPFa4rB2S1gx}

Θάλασσα από Γυαλί (Sea of Glass)

Δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί, οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας τες σε μια κοινή πορεία, για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα και τις ασφυκτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας.

Σκηνοθεσία: Αλέξης Αλεξίου. Παίζουν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Γεωργάκης, Θάνος Τοκάκης, Δημήτρης Τζουμάκης.

{https://youtu.be/z4cYu2qLCkY?si=ZPXMxGEA_mkPXH6N}