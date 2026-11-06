Τον Νοέμβριο έχουμε πολλούς και καλούς λόγους για να πάμε σινεμά.

Μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο και εμείς δεν βλέπουμε την ώρα να τις απολαύσουμε.



Η επιστροφή του Τζόνι Ντεπ σε χολιγουντιανή ταινία και σε έναν ρόλο που του ταιριάζει γάντι, ο Άντονι Ιπόλιτο που εντυπωσιάζει με τη μεταμόρφωσή του ως νεαρός Σταλόνε, ακόμα και η επιστροφή του Meet the Parents με νέο κεφάλαιο και τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους που ανυπομονούμε να βρεθούμε σε κάποια σκοτεινή αίθουσα τον επόμενο καιρό.

Wild Horse Nine

H νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Wild Horse Nine» με τον Σαμ Ρόκγουελ και τον Τζον Μάλκοβιτς, έχει στρέψει ήδη το βλέμμα στα Όσκαρ και σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, θα χαρίσει στον Μάλκοβιτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικου.

Η ταινία από χθες (5/11) παίζεται και στις ελληνικές αίθουσες.

Λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973, οι πράκτορες της CIA Chris (Tζον Μάλκοβιτς) και Lee (Σαμ Ρόκγουελ) αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από τον προϊστάμενό τους, τον MJ (Στιβ Μπουσέμι).

Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και καθώς οι μακροχρόνιοι συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις τρέχουσες συνωμοσίες, ο νέος δεσμός του Chris με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες απειλεί να ανατρέψει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο.

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{https://youtu.be/3kNQfSdrzKs?si=oniOs2w3PJsWoqTQ}

Ebenezer

O Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ με έναν ρόλο που απολαμβάνει πραγματικά.

Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Ντίκενς επιστρέφει για ακόμα μια φορά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά δια χειρός Τι Γουέστ και με συνταγή που θυμίζει Τιμ Μπάρτον σχολή.



Λίγο η γοτθική και σκοτεινή ατμόσφαιρα, λίγο το μαύρο χιούμορ, λίγο ο υπερφυσικός τρόμος και πολύ... ο πρωταγωνιστής της, Τζόνι Ντεπ που δεν παίζει αλλά γίνεται Ebenezer Scrooge, μας κάνουν να ανυπομονούμε για την πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι: Ίαν ΜακΚέλεν και Ρούπερτ Γκριντ.

{https://youtu.be/A7lyvgnDuDE?si=G-aZlw_t6JsLUFHr}

I Play Rocky

Όπως είχαμε σημειώσει πρόσφατα, ο Άντονι Ιπόλιτο δεν ήταν έτοιμος, γεννήθηκε έτοιμος να παίξει τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε στο «I Play Rocky».



Ο νεαρός ηθοποιός πέρασε σχεδόν δύο χρόνια προετοιμασίας για να υποδυθεί τον Σταλόνε και οι κόποι του τώρα αναγνωρίζονται τόσο από τους κριτικούς που έχουν ενθουσιαστεί με την ερμηνεία του όσο και από τον ίδιο τον Σταλόνε.

Ο ρόλος του νεαρού ηθοποιού δεν μετατρέπεται σε μίμηση. Είμαι μια ερμηνεία, τόσο φυσική που τελικά ξεχνάς ότι παίζει τον Σταλόνε. Η δε ομοιότητα είναι εκπληκτική καθώς ο Ιπόλιτο μοιάζει και ακούγεται σαν τον Σταλόνε στην ταινία του Πίτερ Φαρέλι..

Το «I Play Rocky» σε σενάριο του Πίτερ Γκάμπλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε να δημιουργήσει την εμβληματική ταινία, Ρόκι.

Στους κινηματογράφους στις 19 Νοεμβρίου.

{https://youtu.be/G5ZfqRe-7Co?si=04F_GOmI0mBSHq1F}

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Το prequel The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού, διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής τριλογίας. Η πλοκή ξεκινά το πρωί του θερισμού για τους 50ούς Αγώνες Πείνας, γνωστών και ως η Καταστολή του Δεύτερου Τέταρτου.

Στον κόσμο της Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα των The Hunger Games, ο νεαρός Χέιμιτς Αμπερνάθι επιλέγεται να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας, το αιματηρό Δεύτερο Quarter Quell, όπου κάθε περιοχή στέλνει διπλάσιους φόρους. Αποκομμένος από την οικογένεια και την πρώτη του αγάπη, ο Χέιμιτς οδηγείται σε έναν αγώνα που μοιάζει στημένος εναντίον του.

Πρωταγωνιστούν οι: Τζόζεφ Ζάντα, Ελ Φάνινγκ, Τζέσι Πλέμονς, Κίεραν Κάλκιν, Γκλεν Κλόουζ, Ρέιφ Φάινς, Μάγια Χοκ, κ.ά., ενώ θα δούμε και την Τζένιφερ Λόρενς να επιστρέφει στον ρόλο της ως Κάτνις Έβερντιν.

Η ταινία κυκλοφορεί στα σινεμά στις 19 Νοεμβρίου.

{https://youtu.be/huhDna7qIkc?si=5wBk0ThPSztz1u_y}

You Can See Everything

Ένα ανατρεπτικό τρίωρο ντοκιμαντέρ παραγωγής της A24, το οποίο επικεντρώνεται στην Ελίζαμπεθ Χολμς (την ιδρύτρια της διαβόητης εταιρείας Theranos).

Τριάντα τέσσερις ημέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, προσκαλεί ένα δύσπιστο κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε ένα ανατρεπτικό, «ψυχεδελικό» ταξίδι τριών ετών που εξερευνά τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και τα όρια της πραγματικότητας.

Η ταινία έχει αποσπάσει αποθεωτικές κριτικές και έχει σημειώσει τεράστια εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική.

Συμμετέχουν: η πραγματική Ελίζαμπεθ Χολμς, ο σύζυγός της Μπίλι Έβανς και ο ίδιος ο Νέιθαν Φίλντερ. Στις σκηνές αναπαράστασης συμμετέχουν η Αμάντα Σέιφριντ (ως Χολμς) και ο Κρίστοφερ Άμποτ (ως Έβανς).

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου.

{https://youtu.be/GIb2qmXd32s?si=_qMntQBaSJtCeE9L}

Focker-In-Law

«Το Σόι της Συμφοράς», ένα το νέο κεφάλαιο στη σειρά επιτυχημένων ταινιών «Meet the Parents».

Οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ επιτρέφουν στους ρόλους τους, έχοντας τώρα στο πλάι τους και την Αριάνα Γκράντε που διεκδικεί μια θέση στην οικογένεια.

Στην επερχόμενη ταινία, ο Γκρεγκ Φόκερ (Μπεν Στίλερ) αρχίζει να υποψιάζεται την Ολίβια, τη νέα αρραβωνιαστικιά του γιου του - την οποία υποδύεται η Γκράντε - και εξοργίζεται που κερδίζει την έγκριση του πεθερού του, Τζακ (Ρόμπερτ Ντε Νίρο).

Ο Γκρεγκ γίνεται ανταγωνιστικός μαζί της με διάφορους αστείους και αμήχανους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων ατυχιών με το μαγείρεμα και έναν ποδηλατικό αγώνα. Η ταινία δείχνει επίσης την Όλιβια να συμμετέχει στο διάσημο τεστ του ανιχνευτή ψεύδους όπως και ο Γκρεγκ στην πρώτη ταινία. Μάλιστα, ο ο χαρακτήρας της Γκράντε περνάει τη δοκιμασία, κερδίζοντας μια θέση στον «κύκλο εμπιστοσύνης» του Τζακ (Ντε Νίρο).

Η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου.

{https://youtu.be/opxgjXo-d1o?si=tsRYwhh4a1AQMLV3}