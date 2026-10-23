O Άντονι Ιπόλιτο δεν μιμείται τον Σταλόνε, «είναι» ο Σταλόνε στο «I Play Rocky».

Η Amazon MGM έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για το «I Play Rocky» του Πίτερ Φαρέλι.

Η ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκάμπλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε να δημιουργήσει την εμβληματική ταινία, Ρόκι. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Άντονι Ιπόλιτο ο οποίος έχει ενθουσιάσει στους φαν με την μεταμόρφωσή του σε (νεαρό) Σταλόνε.

Ο 27χρονος ηθοποιός από το Λονγκ Άιλαντ πέρασε σχεδόν δύο χρόνια προετοιμασίας για για να υποδυθεί τον Σιλβέστερ Σταλόνε και από τα τρέιλερ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το πετυχαίνει τέλεια.

Ο ρόλος του νεαρού ηθοποιού δεν μετατρέπεται σε μίμηση. Είμαι μια ερμηνεία, τόσο φυσική που τελικά ξεχνάς ότι παίζει τον Σταλόνε. Η δε ομοιότητα είναι εκπληκτική καθώς ο Ιπόλιτο μοιάζει και ακούγεται σαν τον Σταλόνε.



Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 27χρονος μπαίνει στα παπούτσια ενός θρυλικού ηθοποιού. Ο Ιπόλιτο είχε προηγουμένως παίξει τον Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer».

Η ταινία βοηθά να ρίξει φως στα πρώτα χρόνια του Σταλόνε, τότε που ως ανερχόμενος ηθοποιός προσπαθούσε να φέρει τον Ρόκι Μπαλμπόα στη μεγάλη οθόνη. Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, βλέπουμε νέα πλάνα από το επερχόμενο φιλμ, ορισμένες κριτικές που κάνουν λόγο για μια «εξαιρετική ιστορία» καθώς και τη στιγμή που ο Σταλόνε δείχνει στο στούντιο το σενάριο που έγραψε και τους ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος θα παίξει τον Ρόκι Μπαλμπόα.

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{https://youtu.be/jq5oCjhQtIc?si=pKB8yrTSKvPCQ4y7}

Λίγα λόγια για την ταινία

Το Ρόκι είναι μια αληθινή ιστορία του αουτσάιντερ, και το «I Play Rocky» με τον Άντονι Ιπόλιτο ως νεαρό Σταλόνε, θα παρουσιάσει το ταξίδι του ηθοποιού όχι μόνο για να γίνει η ταινία, αλλά και για τα δικά του προβλήματα υγείας και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Φυσικά, η ιστορία δεν σταματά εκεί, καθώς ο άπειρος Σταλόνε πρέπει να μάθει πώς να γίνει μποξέρ, ηθοποιός και κινηματογραφικός σταρ.

Συγκεκριμένα, αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν άγνωστο ηθοποιό με ακλόνητη πίστη ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι – προοριζόταν να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Μετά τα «όχι» σε κάθε του βήμα, ο Σταλόνε τα παίζει όλα, επιμένοντας να παίξει τον πρωταγωνιστή παρά τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες.

Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ πίσω από την απόλυτη αουτσάιντερ ταινία.

Το «I Play Rocky», θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.