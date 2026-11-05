Αναλυτικά οι επτά νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη ταινία «Wild Horse Nine» με τον Σαμ Ρόκγουελ και τον Τζον Μάλκοβιτς που σύμφωνα με πολλούς, έχει το Όσκαρ ερμηνείας στο τσεπάκι.

Οι θαυμαστές τού Λίαμ Νίσον θα τον απολαύσουν στα «Γκάζια στο Κόκκινο» σε μια ταινία καταδίωξης και περιπέτειας, ενώ οι λάτρεις του τρόμου μπορούν να επιλέξουν το Nightborn με πρωταγωνιστή τον Ρον του Χάρι Πότερ.

Ενδιαφέρουσα πρόταση είναι επίσης η ελληνική Μάχη και το παιδικό Ένας Γάτος με Καπέλο.

Wild Horse Nine

Η νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα που όπως φαίνεται θα χαρίσει στον Τζον Μάλκοβιτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973, οι πράκτορες της CIA Chris (Tζον Μάλκοβιτς) και Lee (Σαμ Ρόκγουελ) αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από τον προϊστάμενό τους, τον MJ (Στιβ Μπουσέμι).



Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και καθώς οι μακροχρόνιοι συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις τρέχουσες συνωμοσίες, ο νέος δεσμός του Chris με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες απειλεί να ανατρέψει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/3kNQfSdrzKs?si=2bgCcsRsByA6AX6t}

Μάχη

Η ταινία του Ηλία Γιαννακάκη αφηγείται μια ιστορία για την επανένωση των ανθρώπων όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί.

Η Μάχη, μία όμορφη γυναίκα σήμερα, η οποία στα χρόνια της δικτατορίας ήταν άντρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού, και πατέρας δύο παιδιών, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σιωπή και απουσία μισού αιώνα. Η επιστροφή της οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της και στην εντελώς αναπάντεχη συναισθηματική επανασύνδεση με την αγαπημένη της κόρη.

{https://youtu.be/SzZoNk8aEu8?si=U0JnxmMVVXXBM_6c}

Nightborn

Η μητρότητα δεν είναι πάντα παραμύθι - μερικές φορές μπορεί να γίνει και εφιάλτης. Από τη σκηνοθέτη του «Hatching», ένα ανατριχιαστικό folk horror για την αγάπη, τον φόβο και τα τέρατα που κρύβονται μέσα μας.



Η Σάγκα και ο Βρετανός σύζυγός της, Τζον, μετακομίζουν στο απομονωμένο σπίτι όπου εκείνη πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας, βαθιά μέσα στα δάση της Φινλανδίας, με το όνειρο να χτίσουν εκεί την τέλεια οικογένεια. Όμως από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί τους, η Σάγκα νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά μαζί του - μια αίσθηση που κανείς γύρω της δεν φαίνεται διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά.



Καθώς το σώμα της προσπαθεί να συνέλθει από τη γέννα και τη λοχεία, και ο γάμος της αρχίζει να καταρρέει, η πεποίθησή της πως το παιδί κρύβει ένα σκοτεινό, αλλόκοσμο μυστικό δυναμώνει.

Και όσο το δάσος γύρω από το σπίτι μοιάζει σιγά-σιγά να ξυπνά, η Σάγκα καλείται να αντιμετωπίσει μια δύναμη αρχέγονη, που απειλεί να διαλύσει το όνειρό της για τη μητρότητα.

{https://youtu.be/aW98_wkbxt8?si=bt_qEJFTY5dF1hZF}

Club Kid

Η ζωή ενός ξεπεσμένου underground διοργανωτή πάρτι αλλάζει όταν πρέπει να φροντίσει έναν γιο του οποίου την ύπαρξη δεν γνώριζε.

Ο Πίτερ, ένας τριαντάρης διοργανωτής πάρτι στη Νέα Υόρκη, βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά ένας δεκάχρονος που ισχυρίζεται ότι είναι γιος του. Απροετοίμαστος για τις ευθύνες της πατρότητας, καλείται να επανεξετάσει τον ξέφρενο τρόπο ζωής του και να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.

{https://youtu.be/ewsaafInNyU?si=2nc2U571vF5v27d-}

Γκάζια στο Κόκκινο (The Mongoose)

Όταν ο ήρωας πολέμου Ράιαν «Φανγκ» Φλάναγκαν σκοτώνει κατά λάθος σε αυτοάμυνα τον κακοποιητικό νέο αρραβωνιαστικό της πρώην συζύγου του, γνωρίζει πολύ καλά πώς θα φανεί αυτό.

Κατηγορούμενος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και μην έχοντας τίποτα να χάσει, ο Φανγκ κλέβει μια Shelby Mustang και πραγματοποιεί μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει.

Καθώς οδηγεί την αστυνομία σε καταδίωξη στον αμερικανικό Νότο, δέχεται τη βοήθεια των πρώην συντρόφων του από τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού. Όταν η καταδίωξη προσελκύει το ενδιαφέρον των τοπικών ειδησεογραφικών καναλιών, ο Φανγκ καταλήγει να παρακολουθείται στενά στην εθνική τηλεόραση, με το γοητευμένο κοινό να ζητωκραυγάζει για την ασφαλή διαφυγή του.

{https://youtu.be/ns1FC6H09Sw?si=mPwzS3K5kYo2Or4V}

Ραμαγιάνα: Η Γέννηση ενός Θρύλου (Ramayana: Rise of a Legend)

Βασισμένη στο διάσημο αρχαίο έπος που είναι γνωστό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, η ταινία του Namit Malhotra αφηγείται την ιστορία του Ράμα, ενός πρίγκιπα που τον βαραίνει η αυτοθυσία· του Ραβάνα, ενός αθάνατου βασιλιά που οδηγείται από την εκδίκηση· και της προφητείας που συνδέει τις μοίρες τους.

{https://youtu.be/vrzTQ-iycTg?si=i0xroSwn61XrK5P-}

Ένας Γάτος με Καπέλο (The Cat in the Hat)

Γνωρίστε τον Γάτο με το Καπέλο όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Ακολουθώντας τη θαυμάσια ευφάνταστη παράδοση του Dr. Seuss, το «Ένας Γάτος με Καπέλο» έρχεται στη μεγάλη οθόνη με την πρώτη animated κινηματογραφική εκδοχή του ήρωα, σε μια ολοκαίνουργια, επική περιπέτεια γεμάτη σκανταλιές, μαγεία και χάος.



Κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα, ο Γάτος σκορπίζει χαρά στα παιδιά με τον ξεκαρδιστικό, μοναδικό και ακαταμάχητα ανατρεπτικό τρόπο του, παρασύροντάς τα, μαζί με το κοινό, σε ένα φανταστικό ταξίδι σε έναν κόσμο που δεν έχουν ξαναδεί.



Στην ταινία, ο ήρωάς μας αναλαμβάνει τη δυσκολότερη αποστολή της καριέρας του για λογαριασμό του Ι.Θ.Φ.Ε. (Ινστιτούτο για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης ΕΠΕ), να φτιάξει τη διάθεση της Γκάμπι και του Σεμπάστιαν, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν μετά τη μετακόμισή τους σε μια νέα πόλη.

Καθώς έχει τη φήμη ότι συχνά το παρακάνει, αυτή ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία αυτού του πράκτορα του χάους να αποδείξει την αξία του... αλλιώς θα χάσει το μαγικό του καπέλο.

{https://youtu.be/mk-ZRi7Plo8?si=tp5IncACavYCfA_p}