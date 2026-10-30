Ό,τι νέο κυκλοφορεί στο Netflix τον Νοέμβριο, δείτε τι παίζει και πότε.

Νέες σειρές, επιστροφές που αναμένουμε, ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές προτάσεις και γεύση Χριστουγέννων, συνθέτουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμμα για τον Νοέμβριο στο Netflix.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την επιστροφή του Black Doves με την Κίρα Νάιτλι, τις νέες σειρές ChiaroScuro και The Body και το εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, Murder in Galicia.



Επίσης, προς τα τέλη του μήνα, επιστρέφουν με πάταγο οι The Hunting Wives για μια δεύτερη σεζόν.

Από τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, αξίζουν το ενδιαφέρον μας οι ταινίες The Mosquito Bowl και ο Κουασιμόδος, η Ψυχή του Παρισιού με τον Βενσάν Κασέλ και την «δική μας» Δάφνη Πατακιά.

Σειρές του Netflix

Bass X Machina

03/11/2026



Σε μια ατμοπάνκ Δύση που έχει κατακλυστεί από παράνομους, μηχανές και υπερφυσικές δυνάμεις, ένας πατέρας καλείται να γίνει δικαστής, ένορκος και δήμιος για να προστατεύσει την οικογένειά του.

{https://youtu.be/jjr5mf9i42Q?si=J-8chqAa0LIwDODC}

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Αναισθησία (Anaesthesia)

04/11/2026



Θέλοντας να ξαναβρεί τον δρόμο του μετά από μια τολμηρή αλλά αποτυχημένη επέμβαση, ένας ταλαντούχος γιατρός αφήνει μια διακεκριμένη κλινική για ένα τοπικό νοσοκομείο.

Μαύρα Περιστέρια: Σεζόν 2 (Black Doves: Season 2)

05/11/2026



Ενώ η κατάσκοπος Χέλεν μαθαίνει να ζει ως σύζυγος πρωθυπουργού κι ο Σαμ αντιμετωπίζει ένα τελεσίγραφο, μια επίθεση στη Ριντ τούς κάνει να ψάχνουν απεγνωσμένα απαντήσεις.

{https://youtu.be/MOU2thjq6Z0?si=6tmKhfQDSma3UT7c}

Πιο Βορράς Δεν Γίνεται: Σεζόν 2 (North of North: Season 2)

05/11/2026



Ανανεωμένη κι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο, η Σιάια βασίζεται στην κοινότητα του Άις Κόουβ για να αλλάξει τη ζωή της και να χτίσει το μέλλον με τους δικούς της όρους.

{https://youtu.be/JOMS_m5Iqos?si=Jh2TgCNRgvrcKtUX}

Υπό Πολιορκία (Under Siege)

06/11/2026



Το 1985, αντάρτες του M-19 καταλαμβάνουν το Δικαστικό Μέγαρο της Μπογκοτά. Η σειρά εξετάζει την πολιορκία, την ανακατάληψη και τις οικογένειες που απαιτούν δικαιοσύνη.

Για Γέλια και για Κλάματα: Σεζόν 4 (Last One Standing: Season 4)

10/11/2026



Η ρομαντική κομεντί γίνεται ιστορία με σαμουράι. Κωμικοί συναντούν ηθοποιούς σε ένα δράμα, όπου αυτοσχέδιες ιστορίες κρίνουν ποιος θα μείνει μέχρι το τέλος.

{https://youtu.be/WqQYPfPJGG4?si=ZS8yPD6XTByeKfoe}

Κιαροσκούρο (ChiaroScuro)

11/11/2026



Μετά την ανακάλυψη ενός πτώματος σε μουσείο της Ρώμης, ένας ειδικός τέχνης βοηθά την αστυνομία να λύσει το μυστήριο βασισμένος στο ένστικτο και τις ικανότητές του.

{https://youtu.be/DKjB0JPhmYc?si=n_tYYbRVjV737B1Y}

The Body

11/11/2026



Τη νύχτα του Χάλοουιν, μια ομάδα χορού κοριτσιών βυθίζεται σε θρησκευτικές ενοχές, ανόσιους πόθους και απόκοσμα οράματα, όταν μια μύηση πάει κατά διαόλου.

{https://youtu.be/wl7uj7n7DoY?si=7VdHN0qsaNGbHqqB}



Ο Νόμος της Αλίσια (Alicia's Law)

11/11/2026



Όταν η ζωή που έχτισε καταρρέει, η Αλίσια επιστρέφει στη δικηγορία και ανακαλύπτει πως, για να ξαναχτίσει την καριέρα της, πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό της.

{https://youtu.be/nkodVSNUF9c?si=KqrY2dTb9uXQwGly}

Σαν Αδέρφια: Σεζόν 2 (Bros: Season 2)

12/11/2026



Οι φίλοι Πίνι και Νίσο προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τις καριέρες και τις σχέσεις τους, όμως άθελά τους γίνονται στόχοι ενός εκδικητικού μαφιόζου.



Θαύματα στα Επείγοντα (Miracles of the ER)

12/11/2026



Ένας μέτριος απόφοιτος ιατρικής που επιλέγεται από έναν λαμπρό γιατρό πρέπει να αποδείξει την αξία του πλάι σε αριστούχους και να επιβιώσει στο χάος των Επειγόντων.

{https://youtu.be/HHH-cZwAyVQ?si=ndmWhPDWBgawppBQ}

Ethos: Σεζόν 2 (Ethos: Season 2)

12/11/2026



Στην καθημερινότητα της Κωνσταντινούπολης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους επηρεάζουν ο ένας τον άλλο χωρίς να το ξέρουν. Κοινό τους σημείο, το γραφείο μιας ψυχιάτρου.

Η Αυτοκράτειρα: Σεζόν 3 (The Empress: Season 3)

12/11/2026



Με τον γάμο και την αυτοκρατορία της να δοκιμάζονται, η Ελισάβετ ακολουθεί έναν δρόμο που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της και το μέλλον της Ευρώπης.

{https://youtu.be/Rrg7p78KrBk?si=H8Zzlr1Dz70GJv28}

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Χαμπίμπι: Σεζόν 2 (Love Is Blind, Habibi: Season 2)

12/11/2026



Το κοινωνικό πείραμα επιστρέφει με νέους παρουσιαστές το διάσημο ζευγάρι Γουισάμ Μπρίντι και Ριμ Σαϊντί, όπου Άραβες σινγκλ παντρεύονται άτομα χωρίς να τα έχουν δει ποτέ.

Φόνος στη Γαλικία (Murder in Galicia)

13/11/2026



Μετά την επίθεση σε μια γυναίκα, ένας επίμονος αρχιφύλακας υποπτεύεται ότι ο άντρας της δεν είναι τόσο αθώος όσο ισχυρίζεται. Δράμα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.

{https://youtu.be/V7qdKH-USL8?si=sK0M5EoiLr35LxLL}

Λάμψη και Όρκοι (Stars and Vows: Anele & Buzza)

13/11/2026



Ακολουθήστε την αγαπημένη των μέσων Ανέλε και τον γαλαζοαίματο αρραβωνιαστικό της από τους προγαμιαίους εορτασμούς και τις τεταμένες οικογενειακές στιγμές μέχρι το πολυαναμενόμενο «δέχομαι».



{https://youtu.be/AniFpDonG7c?si=SNxJVvPzs5hTXjn9}

Ο Νόμος του Κτήνους (The Law of Beasts)

18/11/2026



Ο πανικός επιστρέφει στην Πολωνία όταν η επικείμενη αποφυλάκιση ενός δολοφόνου παιδιών, προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα στην αστυνομικό και την ψυχίατρο της υπόθεσης.

Οι Αλτρουιστές (The Altruists)

19/11/2026



Νέοι, ιδεαλιστές και ξαφνικά δισεκατομμυριούχοι, ήθελαν το καλό, μα έβγαλαν ο ένας τον χειρότερο εαυτό του άλλου. Ένας τοξικός έρωτας εμπνευσμένος από αληθινή απάτη.

{https://youtu.be/9aGeKSSyuhk?si=GRsFsFjDUAVO9Xmu}

The Hunting Wives: Σεζόν 2 (The Hunting Wives: Season 2)

26/11/2026



Το The Hunting Wives επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με πάταγο… και πυροβολισμούς. Πίσω στο Μέιπλ Μπρουκ, η Σόφι και η Μάργκο είναι στα μαχαίρια. Όμως, παλιά μυστικά και νέοι εχθροί τις αναγκάζουν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους. Καθώς παίζουν τα επικίνδυνα παιχνίδια τους, ένα ερώτημα γεννιέται: Είναι κυνηγοί ή θηράματα;



{https://youtu.be/z4-E2S3plcU?si=pVAZK61oywa6NFJ8}

Fool Night

26/11/2026



Σε ένα μέλλον χωρίς ήλιο, οι άνθρωποι γίνονται φυτά για να παράγουν οξυγόνο. Ένας απελπισμένος νέος μεταμορφώνεται και ξεσκεπάζει μια βαθιά ριζωμένη συνωμοσία.

{https://youtu.be/we-eaYBtUDE?si=Y-5fHCHXE2pWJSlx}

Πάντα σε Εφημερία (Always on Call)

26/11/2026



Στα υπερφορτωμένα επείγοντα του Όσλο, μια αφοσιωμένη ιατρική ομάδα αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες, πολιτικές πιέσεις και μια ριψοκίνδυνη νέα πρόσληψη.



Τα 12 Χριστουγεννιάτικα Παιχνίδια της Σέιλις: Άτακτοι εναντίον Φρόνιμων (Salish's 12 Games of Christmas)

28/11/2026



Στο εορταστικό αυτό σπέσιαλ, η διάσημη νεαρή δημιουργός περιεχομένου Salish Matter, μαζί με τον πατέρα της Jordan Matter και επτά από τους πιο κοντινούς της φίλους, ταξιδεύουν σε μια χειμερινή καλύβα για να διαγωνιστούν σε 12 εορταστικές προκλήσεις με έπαθλο ένα βουνό από δώρα.



Ταινίες του Netflix

Τα Ομορφότερα Χριστούγεννα (A Dog's Perfect Christmas)

04/11/2026



Όταν ένα επείγον ιατρικό περιστατικό διαλύει τους Γκος, ο αποφασισμένος σκύλος τους Γουίνστεντ κάνει τα πάντα για να τους ξαναενώσει πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων.

{https://youtu.be/L18ih13Bf-U?si=u1FwXJcbqevdu5jy}

Ένας Χρόνος Ζωής, Αγοράζω έναν Άνδρα (One Year to Live, Buy a Man)

05/11/2026



Ενώ της απομένει ένας χρόνος ζωής, η 40χρονη Γιούι αποφασίζει επιτέλους να ξοδέψει χρήματα, «αγοράζοντας» έναν συνοδό. Αυτό που ξεκινά ως συμβόλαιο, παίρνει άλλη τροπή.

{https://youtu.be/WH-RRKQGdJ8?si=Ym6-jAb-nug6r14p}

Πιθανή Αγάπη (Possible Love)

06/11/2026



Ένας απολυμένος εργάτης και η γυναίκα του γνωρίζουν μια δημιουργό ντοκιμαντέρ και τον σύζυγό της. Η συνάντησή τους θα φέρει στην επιφάνεια κρυφές επιθυμίες.

{https://youtu.be/yoP_TKaQvvI?si=tVRTCPQ_Pxxdk-dg}

Ένας Καλός Δικηγόρος (The Good Lawyer)

09/11/2026



Ύστερα από μια υπερβολική δόση που τον οδηγεί σε κέντρο αποτοξίνωσης, ένας δικηγόρος έχει μία εβδομάδα για να σώσει την καριέρα του και να προετοιμαστεί για τη δίκη του.

Το Γκόσπελ των Χριστουγέννων (The Gospel of Christmas)

11/11/2026



Ένας πάστορας που περνά δύσκολες στιγμές μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου καλούνται να σώσουν μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία από τον πλειστηριασμό πριν από τα Χριστούγεννα.

{https://youtu.be/lXh2rNl2wdQ?si=XYTRVXWJpqh8wbgd}

Χριστουγεννιάτικη Αλλαγή (The Christmas Switch)

12/11/2026



Αναζητώντας μια αλλαγή, μια εργασιομανής και ξενύχτισσα κοπέλα της πόλης ανταλλάσσει ζωές με τη σπιτόβια αδελφή της τα Χριστούγεννα — μόνο για να βρεθεί σε νέο μπέρδεμα.

{https://youtu.be/dBxrOZsMsrI?si=U8EVlc-Y-k-rFmnh}



Allen

12/11/2026



20 χρόνια μετά τη συνάντησή του με έναν εξωγήινο, ο Πίτι έχει μείνει κολλημένος στο παρελθόν. Τώρα ο παλιός του φίλος επέστρεψε για έναν λόγο περίπλοκο και αναπάντεχο.

{https://youtu.be/P8G5Y25W3eA?si=kBKAjvVX3wpCV67Q}



Μην Παραδίνεσαι Ποτέ (Never Surrender)

12/11/2026

Για να σώσει την οικογένειά του, ο Εγιάγκ Χάρι πρέπει να αντιμετωπίσει μια σφοδρή μάχη που γίνεται όλο και πιο άγρια. Κάθε βήμα τον φέρνει πιο κοντά στα στοιχήματα της ζωής και του θανάτου.



{https://youtu.be/o0d1IA85D9o?si=gCWHIc3xLKW6tZ3E}

Heartland

13/11/2026



Η άλλοτε θρύλος της κάντρι, η Μίστι Τζόουνς (Τζέσικα Τσάστεϊν), επιστρέφει στο Νάσβιλ για να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης σταρ.

{https://youtu.be/ziIz59enN1c?si=Mvy4PFA8O9G-L2Ku}

Ένα Αστέρι υπό Προστασία (Guarding Stars)

18/11/2026



Μια ασυμβίβαστη σωματοφύλακας πάει σε ένα ράντσο στη Μοντάνα με τον διάσημο ηθοποιό που προστατεύει. Όταν τα Χριστούγεννα παριστάνουν το ζευγάρι, γεννιέται ένας αληθινός έρωτας.

{https://youtu.be/mFvtVPMa5ak?si=lSmYM0ZMYmb55bAE}



Εκ Μέρους του Γιου μου (On Behalf of My Son)

20/11/2026



Όταν ο γιος της προκαλεί δυστύχημα με λεωφορείο, η Βισεντίνα αναζητά τις οικογένειες των θυμάτων για να τους ζητήσει συγγνώμη από κοντά, ενώ θρηνεί τη δική της απώλεια.

Το Ματς των Κουνουπιών (The Mosquito Bowl)

25/11/2026



Μετά το Περλ Χάρμπορ, τέσσερις αστέρες του κολεγιακού ποδοσφαίρου κατατάσσονται στους Πεζοναύτες και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας και το κόστος του πολέμου.

{https://youtu.be/CPFkLjHfKoc?si=jI5K8IHevrWMvYId}

Κουασιμόδος, η Ψυχή του Παρισιού (The Hunchback, Soul of Paris)

27/11/2026



Παρίσι, 1830. Η χολέρα απειλεί την πόλη κι ένας καμπούρης, που καταδιώκεται για ιατρικά πειράματα, μπλέκει σε πολιτικές αναταραχές κι έναν αδύνατο έρωτα.

Το Παιδί (The Child)

27/11/2026



Στη Χώρα των Βάσκων του '80, μετά τον θάνατο του 9χρονου Νούκο από έκρηξη αερίου, η μητέρα του προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της, ενώ ο παππούς του ζει στην άρνηση.

{https://youtu.be/vsXs3Km6UDw?si=hpEEWBf0aB4--q8x}

Nτοκιμαντέρ του Netflix

Απαγωγή: Νάταλι Χόλογουεϊ (Taken: Natalee Holloway)

04/11/2026



Το 2005, η Ναταλί Χόλογουεϊ εξαφανίστηκε στην Αρούμπα. Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πολυετή έρευνα που έφερε τη μητέρα της αντιμέτωπη με τον φερόμενο δολοφόνο.

{https://youtu.be/nST9h0NpOYc?si=9tqWHD5Oe8ADE223}



Απροστάτευτη: Φόνος στη Γαλικία (Unprotected: Murder in Galicia)

06/11/2026



Το 2015, η Ισαβέλ Φουέντες βρέθηκε ετοιμοθάνατη στο σπίτι της. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς οι υποψίες στράφηκαν γρήγορα στους ανθρώπους του στενού της κύκλου.

Ρομπ Λόου: Το Αουτσάιντερ (Rob Lowe: The Outsider)

24/11/2026



Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Κρις Σμιθ (δημιουργού των Tiger King και Fyre), εξερευνά την πολυτάραχη πορεία του Ρομπ Λόου στο Χόλιγουντ.

Netflix Live Events

WWE Crown Jewel: 2026

07/11/2026



Οι Superstars του Raw και του SmackDown λύνουν τις διαφορές τους σε μια διεθνή αναμέτρηση με σπουδαίους αγώνες και συγκρούσεις που δίνουν τίτλους.

NFL Netflix Gameday: Πάκερς vs. Ραμς (NFL Netflix Gameday: Thanksgiving Eve, Packers vs. Rams)

26/11/2026



Ξεκινήστε την περίοδο των γιορτών με τον παρθενικό αγώνα NFL την παραμονή των Ευχαριστιών, όπου οι Πάκερς αντιμετωπίζουν τους Ραμς ζωντανά στο Λος Άντζελες.

WWE Survivor Series: 2026

29/11/2026



Οι Superstars αναμετρώνται σε συγκρούσεις που βγάζουν πρωταθλητές, ονειρεμένες αναμετρήσεις και τον εμβληματικό αγώνα WarGames στο Fall Classic του WWE.

Netflix Comedy Special

Μάικ Τάισον: Η Επιστροφή του Μάικ (Mike Tyson: Return of the Mike)

03/11/2026



Ο θρύλος της πυγμαχίας Μάικ Τάισον ανοίγεται όσο ποτέ άλλοτε, με απίθανες ιστορίες, τρελές αναμνήσεις και χωρίς φίλτρο σε μια ξεκαρδιστική σόλο παράσταση.

Mike Ward: Modest

17/11/2026



Ο Γαλλοκαναδός κωμικός Μάικ Γουόρντ ανεβαίνει στη σκηνή και μιλά χωρίς περιστροφές, από τα ραντεβού μετά το διαζύγιο μέχρι την απόλαυση της ζωής στο έπακρο, ακολουθώντας κάθε παρόρμηση.

Netflix K&F Series

Sesame Street: Τόμος 4 (Sesame Street: Volume 4)

23/11/2026



Από βραδιές παιχνιδιού και αποχαιρετισμούς μέχρι χαμένα δώρα, η παρέα του "Σέσαμι Στριτ" εξερευνά συναισθήματα και λύνει καθημερινά προβλήματα με συνεργασία και καλοσύνη.

Netflix K&F Films

Steps

20/11/2026



Σε αυτήν την απολαυστικά ιδιόμορφη κωμωδία δράσης, η «κακιά» αδελφή της Σταχτοπούτας, Λίλιθ, κλέβει το ραβδί της Νεραϊδονονάς κι αλλάζει την ιστορία που ξέραμε.

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