Το υπουργείο αναγνωρίζει επισήμως ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για να αποτραπούν κίνδυνοι για το νησί, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει επαρκής και μόνιμος σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων.

Μέχρι και 4.600 τόνοι σκουπιδιών από τις Σπέτσες θα μεταφερθούν στην Πελοπόννησο, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση απορριμμάτων στο νησί. Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση επικαλείται λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος για να προχωρήσει σε μια προσωρινή λύση, ενώ ολόκληρος ο λογαριασμός θα επιβαρύνει τον Δήμο Σπετσών.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29 Οκτωβρίου 2026 και φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκου, προβλέπει ότι τα σκουπίδια των Σπετσών θα μεταφέρονται στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της Νέας Κίου στην Αργολίδα και από εκεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια λύση ανάγκης, η οποία θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2027, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά στη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η διατύπωση της ίδιας της υπουργικής απόφασης, στην οποία επισημαίνεται ότι η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ώστε να προστατευτούν η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση αποβλήτων. Μάλιστα, τονίζεται ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών «δεν επιδέχεται αναβολή». Με άλλα λόγια, το υπουργείο αναγνωρίζει επισήμως ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για να αποτραπούν κίνδυνοι για το νησί, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει επαρκής και μόνιμος σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο λογαριασμός

Το οικονομικό σκέλος της απόφασης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό. Παρότι η παρέμβαση γίνεται με απόφαση της κεντρικής διοίκησης για λόγους δημόσιας υγείας, το κράτος δεν αναλαμβάνει ούτε ένα ευρώ από τη σχετική δαπάνη. Αντίθετα, το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών. Η απόφαση δεν προσδιορίζει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα πόσο τελικά θα κοστίσει αυτή η προσωρινή λύση στους δημότες.