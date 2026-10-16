Ένα πλαστικό μπουκάλι στο πεζοδρόμιο, ένα χαρτί πεταμένο σε ένα πάρκο ή ένα κουτί αναψυκτικού στην παραλία. Για κάποιους, πρόκειται για εικόνες που προσπερνούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Για άλλους, είναι μια ευκαιρία να κάνουν μια μικρή, αλλά ουσιαστική κίνηση, να σκύψουν, να μαζέψουν τα σκουπίδια και να τα πετάξουν στον πλησιέστερο κάδο.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αφορά αποκλειστικά την αγάπη για την καθαριότητα. Η ψυχολογία εξετάζει τα κίνητρα πίσω από τέτοιες καθημερινές πράξεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του αισθήματος ότι οι δημόσιοι χώροι αποτελούν κοινό αγαθό.

Η βασική ιδέα είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν εσωτερικεύσει την αντίληψη πως η φροντίδα του περιβάλλοντος δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη εκείνου που προκαλεί ένα πρόβλημα, αλλά και όσων μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του.

Η ευθύνη δεν περιορίζεται σε αυτόν που προκάλεσε το πρόβλημα

Το να μαζεύει κάποιος τα σκουπίδια ενός άλλου ανθρώπου μπορεί να αντανακλά μια ευρύτερη αντίληψη για τη συνύπαρξη. Ένας καθαρός δρόμος, ένα περιποιημένο πάρκο ή μια παραλία χωρίς απορρίμματα ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα και όχι μόνο τους ανθρώπους που φροντίζουν προσωπικά να μην αφήνουν σκουπίδια πίσω τους.

Για όσους υιοθετούν αυτή τη στάση, η ανάληψη δράσης δεν εξαρτάται απαραίτητα από το ποιος δημιούργησε την ακαταστασία. Αντιθέτως, συνδέεται με την πεποίθηση ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση ενός καθαρού και ευχάριστου περιβάλλοντος.

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Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα μελέτης που δημοσιεύτηκε το 2025 και εξέτασε 547 ενήλικες από την Αυστραλία, οι οποίοι συνήθιζαν να μαζεύουν σκουπίδια κατά τη διάρκεια των περιπάτων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, μεταξύ των κινήτρων τους περιλαμβάνονταν η κοινωνική ευθύνη, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η επιρροή από το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, καταγράφηκε σύνδεση ανάμεσα στη συστηματική συλλογή απορριμμάτων και στην προηγούμενη συμμετοχή σε δράσεις καθαρισμού της κοινότητας.

Ο ρόλος της κοινωνικής συνείδησης και του αισθήματος του ανήκειν

Η φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων δεν εξηγείται μόνο από την επιθυμία να διατηρείται καθαρό το περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίζει και ο συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσει κάποιος με τον τόπο όπου ζει ή περνά τον ελεύθερο χρόνο του.

Όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι ένα πάρκο, μια πλατεία ή μια παραλία αποτελεί μέρος της κοινότητάς του, ενδέχεται να είναι περισσότερο πρόθυμος να συμβάλει στη φροντίδα του. Σε αυτή την περίπτωση, το μάζεμα ενός σκουπιδιού δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική κίνηση, αλλά έναν τρόπο έκφρασης της συμμετοχής του στο κοινό σύνολο.

Η ψυχολογία εξετάζει, επίσης, τον ρόλο των προσωπικών κανόνων συμπεριφοράς, των κοινωνικών δεσμών και των συναισθημάτων που αναμένει κάποιος ότι θα βιώσει μετά από μια πράξη. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τόσο την πρόθεση αποφυγής της ρύπανσης όσο και την απόφαση να περιορίσει κανείς τις συνέπειες της συμπεριφοράς των άλλων.

Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι μαζεύουν σκουπίδια διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Ούτε μπορεί σημαίνει ότι όσοι δεν το κάνουν στερούνται περιβαλλοντικής ή κοινωνικής συνείδησης.

Πώς η συμπεριφορά των άλλων επηρεάζει τις δικές μας πράξεις

Η στάση των ανθρώπων γύρω μας μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Όταν κάποιος βλέπει άλλους να φροντίζουν έναν δημόσιο χώρο, είναι πιθανό να αντιληφθεί αυτή τη συμπεριφορά ως έναν κοινά αποδεκτό κανόνα και να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα.

Αντίθετα, όταν τα απορρίμματα συσσωρεύονται σε ένα σημείο και κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απομάκρυνσή τους, μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει εγκαταλειφθεί. Έτσι, η εικόνα του περιβάλλοντος και οι αντιδράσεις των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι υπόλοιποι.

Μια μικρή πράξη, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλους, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η προστασία των κοινόχρηστων χώρων είναι υπόθεση όλων.

Η ατομική πρωτοβουλία δεν υποκαθιστά την ευθύνη των αρχών

Παρά τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, η διατήρηση της καθαριότητας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Η επαρκής αποκομιδή των απορριμμάτων, η τοποθέτηση κάδων σε κατάλληλα σημεία και η αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων χώρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αντίστοιχα, καθοριστική παραμένει η ευθύνη όσων απορρίπτουν σκουπίδια σε δρόμους, πάρκα και παραλίες.

Το να μαζέψει κάποιος ένα σκουπίδι που δεν του ανήκει μπορεί να αποτελεί μια θετική συμβολή, αλλά δεν απαλλάσσει κανέναν από τις δικές του υποχρεώσεις.

Πηγή: okdiario.com