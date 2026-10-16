Ο διευθύνων σύμβουλος Άντριου Κάθι μιλά για τις αξίες που καθορίζουν την οικογενειακή επιχείρηση, την πολιτική των δωρεών, τις τιμές και τα σχέδια επέκτασης της αλυσίδας fast food.

Τη φιλοσοφία που ακολουθεί η Chick-fil-A, τη χριστιανική πίστη που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικογενειακής επιχείρησης, αλλά και τις αντιδράσεις που έχει δεχθεί στο παρελθόν για τη στάση της απέναντι στα δικαιώματα της κοινότητας LGBTQ+ , περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής αλυσίδας fast food, Άντριου Κάθι.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή TODAY του NBC, ο Κάθι κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη δημόσια εικόνα της εταιρείας και τη στάση της απέναντι στα ίσα δικαιώματα. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς «Business in America» του NBC News και ανέδειξε τις προτεραιότητες μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού στις ΗΠΑ.

«Εστιάζουμε στη φιλοξενία, στο να σερβίρουμε νόστιμο φαγητό και στην εξαιρετική εξυπηρέτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας, αποφεύγοντας να αναφερθεί εκτενώς στις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

Οι αντιδράσεις για τη στάση απέναντι στην LGBTQ+ κοινότητα

Η Chick-fil-A βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής το 2012, όταν ο πατέρας του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου, Νταν Κάθι, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία για δωρεές της εταιρείας σε οργανώσεις που θεωρούνταν αντίθετες στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, προκαλώντας αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

Επτά χρόνια αργότερα, το 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγές στην πολιτική των φιλανθρωπικών της δωρεών, δίνοντας προτεραιότητα σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, στην αντιμετώπιση των αστέγων και της καταπολέμησης της πείνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όταν ο δημοσιογράφος Κρεγκ Μέλβιν τον ρώτησε τι θα έλεγε σήμερα σε όσους εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για το παρελθόν της αλυσίδας, ο Άντριου Κάθι απάντησε ότι η εταιρεία θέλει να προσελκύσει όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους.

«Όποιος περάσει την πόρτα μας θα δει ότι είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να φάει μαζί μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Chick-fil-A στη φιλοξενία και στην εξυπηρέτηση.

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε ότι ο ίδιος φαινόταν απρόθυμος να συζητήσει αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της εταιρείας, ο Κάθι επανέλαβε ότι η προτεραιότητά της είναι να εξυπηρετεί όλους όσοι επιλέγουν να γευματίσουν στα εστιατόριά της.

Γιατί τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά τις Κυριακές

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές της Chick-fil-A είναι η απόφασή της να μην λειτουργεί τις Κυριακές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ημέρα κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις εστίασης καταγράφουν αυξημένη κίνηση.

Η πρακτική αυτή έχει τις ρίζες της στην ιστορία της εταιρείας και στις πεποιθήσεις του ιδρυτή της, Σ. Τρούετ Κάθι, παππού του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου.

Η αρχική επιχείρηση, που ξεκίνησε το 1946 ως το μικρό εστιατόριο Dwarf Grill κοντά στην Ατλάντα, λειτουργούσε έξι ημέρες την εβδομάδα, αφήνοντας την Κυριακή ως ημέρα ανάπαυσης. Όπως εξήγησε ο Άντριου Κάθι, η απόφαση έδινε στους εργαζομένους τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην εκκλησία, να περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους ή απλώς να ξεκουράζονται.

Η παράδοση διατηρείται μέχρι σήμερα, προσφέροντας στους εργαζομένους μία σταθερή ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της αλυσίδας αποκάλυψε, μάλιστα, ότι δεν έχει υπολογίσει ποτέ τα έσοδα που ενδεχομένως χάνει η εταιρεία εξαιτίας της κυριακάτικης αργίας.

Όπως εξήγησε, η απόφαση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι το γεγονός πως η Chick-fil-A είναι ιδιωτική, οικογενειακή επιχείρηση της επιτρέπει να διατηρεί επιλογές που θεωρεί σημαντικές για τους εργαζομένους της, χωρίς να επιδιώκει την αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής εσόδων.

Η χριστιανική πίστη ως πυξίδα της οικογενειακής επιχείρησης

Η θρησκευτική πίστη εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική φιλοσοφία της Chick-fil-A, παρά τις αντιδράσεις που έχουν κατά καιρούς προκληθεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις της οικογένειας Κάθι.

Ο Άντριου Κάθι περιέγραψε τη χριστιανική πίστη ως την «άγκυρα» της εταιρίας, η οποία, όπως ανέφερε, συνδέεται με την επιδίωξη να δοξάζεται ο Θεός μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων που έχουν εμπιστευθεί στην εταιρεία και της θετικής επιρροής στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητας της αλυσίδας και συνδέεται τόσο με την απόφαση να παραμένουν κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές όσο και με τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της επιχείρησης.

Πωλήσεις σχεδόν 24 δισ. δολαρίων και διεθνής επέκταση

Παρά τις κατά καιρούς αντιπαραθέσεις, η Chick-fil-A έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της αμερικανικής αγοράς γρήγορου φαγητού.

Η εταιρεία διαθέτει περίπου 2.900 καταστήματα και καταγράφει πωλήσεις που προσεγγίζουν τα 24 δισ. δολάρια. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τις ΗΠΑ, με δραστηριότητα στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τον Άντριου Κάθι, η αλυσίδα ανοίγει περίπου 150 νέα εστιατόρια κάθε χρόνο, ενώ δέχεται σχεδόν 150.000 αιτήσεις από ενδιαφερομένους που επιθυμούν να αναλάβουν ένα franchise.

Ο ίδιος βρίσκεται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εδώ και πέντε χρόνια και αποτελεί το τρίτο μέλος της οικογένειας που αναλαμβάνει την ηγεσία της επιχείρησης. Πριν ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, είχε εργαστεί ως εκπαιδευτικός και προπονητής.

Χωρίς μείωση μερίδων παρά τις πιέσεις στις τιμές

Στη συνέντευξη, ο Κάθι αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και στις πιέσεις που δέχονται οι αλυσίδες εστίασης εξαιτίας του αυξημένου κόστους.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης των μερίδων χωρίς αντίστοιχη μείωση των τιμών, ξεκαθάρισε ότι η Chick-fil-A δεν προτίθεται να ακολουθήσει αυτή την τακτική.

Όπως δήλωσε, η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει τις ποσότητες, επιμένοντας στην ποιότητα των προϊόντων της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη χρήση φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους και στις αλλαγές που αυτή ενδέχεται να επιφέρει στις διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία έχει διαπιστώσει αυξημένο ενδιαφέρον για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 28 προϊόντα του μενού της περιέχουν πάνω από 25 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Τεχνητή νοημοσύνη και εναλλακτικές φυτικές επιλογές

Η Chick-fil-A εξετάζει επίσης τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η εταιρεία εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη επαφή και στη φιλοξενία.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές για όσους δεν καταναλώνουν κρέας, η αλυσίδα έχει ήδη δοκιμάσει ένα σάντουιτς με κουνουπίδι αντί για κοτόπουλο. Η ανταπόκριση όμως δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αφήσει προς το παρόν την ιδέα στην άκρη και να αναζητήσει άλλες προτάσεις.

Ο Κάθι υπογράμμισε ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των καταναλωτών και να εξετάζει νέες δυνατότητες, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς.