Ποιοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και επιδοτούμενους ανέργους να αναμένουν την οικονομική ενίσχυση ενόψει των εορτών.

Η καταβολή του δώρου αναμένεται να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις και τα αυξημένα έξοδα των Χριστουγέννων δημιουργούν πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, έχοντας, ωστόσο, τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή του νωρίτερα.

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Όσοι έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβονται με μισθό, ή 25 ημερομίσθια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο.

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Για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά. Κατά τον γενικό κανόνα, αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ειδικοί κανόνες ισχύουν για την εκ περιτροπής εργασία.

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήματα και όχι σε είδος, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού των εργαζομένων.

Πότε θα πληρωθούν οι άνεργοι

Νωρίτερα από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, η καταβολή αναμένεται μεταξύ 10 και 15 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.

Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας κατά την περίοδο υπολογισμού του δώρου, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησής τους.

Διευκρινίζεται ότι η απλή εγγραφή στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ δεν συνεπάγεται δικαίωμα καταβολής του δώρου.

Τι ισχύει με την προπληρωμένη κάρτα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και ο τρόπος καταβολής του δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έως του 50% του ποσού σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Εκπρόσωποι των εποχικά εργαζομένων εξέφρασαν προβληματισμό για τους περιορισμούς στη χρήση της κάρτας, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξόφληση φορολογικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας.

Ποιοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων

Εκτός της γενικής καταβολής του δώρου Χριστουγέννων παραμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, καθώς δεν έχει θεσπιστεί η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Τυχόν δικαστικές αποφάσεις για αναδρομικές διεκδικήσεις αποτελούν ξεχωριστή διαδικασία και δεν συνεπάγονται την οριζόντια επαναφορά του δώρου.