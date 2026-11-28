Μια σταθερή σχέση συνεργασίας στην αυτοδιοίκηση με πολιτικό αποτύπωμα και βλέμμα στην επόμενη μέρα.

Η κοινή παρουσία του Χάρη Δούκα και του Κώστα Ζαχαριάδη στην εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται για μια συγκυριακή συνάντηση των δύο, αλλά για μια αυτοδιοικητική σχέση συνεργασίας που έχει δοκιμαστεί στην πράξη και διατηρεί σταθερά χαρακτηριστικά εδώ και περίπου τρία χρόνια.

Από την εκλογική νίκη του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων, τον Οκτώβριο του 2023, οι δύο πλευρές διατηρούν μια ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία, με κοινές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν την πόλη, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Η στάση του Κώστα Ζαχαριάδη στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, όταν στήριξε την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα, αποτέλεσε την αφετηρία μιας σχέσης που δεν περιορίστηκε στην εκλογική συγκυρία και που αντικειμενικά στέλνει ευρύτερα μηνύματα.

Το τελευταίο διάστημα, οι δημόσιες τοποθετήσεις τους σε ζητήματα που τέθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα είναι ενδεικτική της σχέσης και της συνεργασίας.

Η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» και η κοινή στάση απέναντι στη διαφάνεια

Το μεγάλο σκάνδαλο με τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινής πολιτικής δράσης. Τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και ο Κώστας Ζαχαριάδης έχουν αναδείξει την υπόθεση μέσα από παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις, ζητώντας απαντήσεις για τις συμβάσεις, το κόστος, τη διαδικασία υλοποίησης και τη διαχείριση των σχετικών προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» φέρνουν σε δύσκολη θέση τόσο την κυβέρνηση όσο και την δημοτική αρχή Μπακογιάννη που πρέπει να δώσουν απαντήσεις.

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Οι προοπτικές του προοδευτικού χώρου

Η αυριανή συνάντηση αποκτά ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα της έντονης αντιπαράθεσης ιδίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ. τις τελευταίες μέρες. Στο χώρο της προοδευτικής παράταξης δεν υπάρχουν μόνο οι μηνύσεις αλλά και οι συζητήσεις. Η Αθήνα έχει αποτελέσει, άλλωστε, ένα πεδίο όπου τέτοιες συνεργασίες δοκιμάστηκαν στην πράξη.

Τ.Τε.