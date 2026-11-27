«Μέσα σε τόση διαφθορά και σε τόση σήψη, η κατάσταση στο τέλος της ημέρας κινδυνεύει να εκφύγει της πολιτικής και να θεωρούν ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι μπαίνουμε με συγκεκριμένους σκοπούς», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Χθες είχαμε μία μεγάλη αποκάλυψη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα λεγόμενα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Τιμολογήσεις και κοστολογήσεις μέχρι και 7 φορές περισσότερο. Είναι μια υπόθεση σοβαρή σε βάθος. Μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είχε στοχοποιηθεί την προηγούμενη περίοδο. Διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης δεν έβλεπαν σκάνδαλα», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης στο Mega στον απόηχο των συλλήψεων για την υπόθεση.

«Το δεύτερο, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε τρία σκάνδαλα, είναι αυτή η υπόθεση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το κύκλωμα το οποίο εξάρθρωσε η εισαγγελία, η Αστυνομία με τους διάφορους ανθρώπους.

Μέσα σε τόση διαφθορά και σε τόση σήψη, η κατάσταση στο τέλος της ημέρας κινδυνεύει να εκφύγει της πολιτικής και να θεωρούν ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι μπαίνουμε με συγκεκριμένους σκοπούς», συνέχισε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Υπόθεση Χατζηγιαννάκη

«Τι αμαρτία έχει κάνει; Δεν μπορούν να κουνάνε το δάχτυλο. Ο ίδιος ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει δώσει απαντήσεις δημόσια. Κατά τη γνώμη μου αυτές οι απαντήσεις είναι επαρκείς», είπε για τις επιθέσεις που δέχεται ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

«Μας λέγανε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ότι ο Τσίπρας έχει φτιάξει ένα κόμμα που στηρίζεται στα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ποιος είναι ο ολιγάρχης; Ο Χατζηγιαννάκης; Λέγανε ότι μας πληρώνανε και τα γραφεία. Έχει κάποια γραφεία στο κέντρο της πόλης κι είπε πως αν θέλει κάποιος να συνεδριάσει, τα παραχωρεί. Αν υπάρχει θέμα, να το δούμε. Είναι το πρώτο γραφείο που μπορεί να υπάρχει πολιτική δραστηριότητα; Υπάρχουν γραφεία που γίνονται κομματικές συσκέψεις; Με δικά μας μέσα χρηματοδοτούμε τον αγώνα μας. Δεν είμαστε κόμμα των ολιγαρχών», συνέχισε.

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Υπόθεση Λιάκου

«Για τον κύριο Λιάκο υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πέρα από τις απευθείας αναθέσεις που έπαιρναν οι αδερφές του και από την περιοχή που εκλεγόταν και οκταπλασίασε τον τζίρο του την περίοδο που έγινε βουλευτής, πράγμα που δεν έγινε με τον Χατζηγιαννάκη, πήρε και την αδερφή του επιστημονική συνεργάτη. Αυτό, οι υπηρεσίες της Βουλής το ήξεραν», τόνισε.

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