«Κυνικός, τοξικός, ακροδεξιός ο Άδωνις Γεωργιάδης, προπαγανδίζει κάθε χρόνο με ψέματα, με αθλιότητα, με κυνισμό απέναντι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Δίκαιη η κριτική ότι ο Μητσοτάκης είναι αρχιερέας της διαπλοκής. Έκανε επίπληξη στους δημάρχους για τις απευθείας αναθέσεις, ενώ για την αδερφή του κ. Λιάκου σιωπά. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλα τα πολιτικά ακροατήρια, πλην των φασιστών», δήλωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης στα Παραπολιτικά 90,1.

Αναλυτικά:

«Αν κάποιοι αντιλαμβάνονται το rebranding ως μια διαδικασία στην οποία δεν θα κατεβαίνουμε στις πορείες του Πολυτεχνείου, δεν θα μιλάμε για τον φασισμό, δεν θα κατακεραυνώνουμε τον κ. Γεωργιάδη για τις άθλιες δηλώσεις που έκανε για τους νεκρούς και για το ότι έπεσε η χούντα του Παπαδόπουλου και ανέβηκε η χούντα του Ιωαννίδη μάλλον δεν έχει καταλάβει», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και στις τοποθετήσεις του και στο βιβλίο του για το τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα, προφανώς υπάρχει μια προσαρμογή στην πολιτική μας αλλά δεν υπάρχει προσαρμογή στις αξίες μας. Έχουμε τις ίδιες αξίες, τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και αυτά υπηρετούμε. Βεβαίως θα είμαστε στις πορείες του Πολυτεχνείου και βεβαίως θέλουμε να αγκαλιάσουμε ευρύτερα ακροατήρια, πλην των φασιστών, όλους τους υπόλοιπους».

Για τις απευθείας αναθέσεις

«Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και έκανε επίπληξη στους δημάρχους για τις απευθείας αναθέσεις, που εγώ είμαι αντιπολίτευση και στην ΚΕΔΕ και στην κοινωνία και σας λέω ότι αν κάποιοι δήμαρχοι δεν κάνουν απευθείας αναθέσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μια λάμπα. Τους έκανε για αυτό θέμα και για την αδερφή του κ. Λιάκου που έχει πάρει τα εκατομμύρια μόκο. Είναι ο ίδιος κ. Μητσοτάκης; Είναι το ίδιο Μαξίμου, είναι το ίδιο επιτελικό κράτος;», τόνισε το στέλεχος της ΕΛΑΣ και συνέχισε: «Το ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς μπορεί να είναι μια κριτική σκληρή αλλά είναι δίκαιη. Ποιος αποφασίζει για το αν ο κ. Τσαβδαρίδης θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Ημαθία; Ποια είναι η τιμωρία του κ. Τσαβδαρίδη; Ο κ. Τσαβδαρίδης ήταν βουλευτής, παραμένει βουλευτής, θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ήταν υφυπουργός, τον σταματάει ένα τρίμηνο -εξάμηνο από υφυπουργό βλέπετε καμία τιμωρία;»

«Κυνικός, τοξικός και ακροδεξιός ο Γεωργιάδης»

«Κάθε χρόνο θα βγει ο Γεωργιάδης να κάνει τα κυνικά ακροδεξιά. Έχει ατζέντα ο άνθρωπος. Δεν είναι κανένας χαζός είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ο επίσης έξυπνος κ. Μητσοτάκης κάνει μια επιλογή να έχει έναν κυνικό, τοξικό, ακροδεξιό στην θέση του αντιπροέδρου ο οποίος προπαγανδίζει κάθε χρόνο με ψέματα, με αθλιότητα, με κυνισμό απέναντι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και την ιστορική μνήμη και να λέει τα ίδια που λέει η Λατινοπούλου», είπε για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο.

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Για την ατζέντα της ΕΛΑΣ

«Έχουμε ένα σχέδιο ευρύτερο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ακρίβειας. Η κοινωνία δεν έχει γνωρίσει το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ γιατί είναι ένα νέο κόμμα για αυτό το ιδρυτικό μας συνέδριο τον Φλεβάρη θα έχει θέσεις, καταστατικό και πρόγραμμα», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Πρέπει να γίνουν βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε πόρους και να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές για την άμβλυνση των ανισοτήτων κ.ο.κ».

Για το αν θα συμμετείχε η ΕΛΑΣ σε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη

«Εμείς δεν έχουμε αντιπαράθεση με τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε από το ’23 μέχρι και την άνοιξη του ‘26 όλο το χρονικό διάστημα να δείξει αν μπορεί να συγκροτήσει μια ευρύτερη δυναμική στον προοδευτικό χώρο ώστε να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σταθερά δεύτεροι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε προς θα ανέβουμε και πως θα συγκροτήσουμε κυβερνητικό πόλο. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Η μάχη είναι τώρα, η αναδιάταξη στον προοδευτικό χώρο συντελείται τώρα, εμείς δυναμώνουμε την συμπαράταξη με την συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα πανστρατιάς. Οι ανακατατάξεις στον συντηρητικό χώρο δεν έχουν ολοκληρωθεί τις παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι πολιτικά και οργανωτικά μπορούμε να είμαστε ισχυρός και ισοϋψής αντίπαλος της ΝΔ πηγαίνοντας στις εκλογές, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμα μαλώνουμε με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΚΕ ή με τον οποιοδήποτε άλλο», είπε και έστειλε προσκλητήριο: «Όποιος επιθυμεί να μπει σε αυτό το κόμμα χωρίς προ κρατημένες θέσεις και χωρίς κομματικά αξιώματα είναι ευπρόσδεκτος».