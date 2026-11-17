Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Εδώ όλα τα αποτελέσματα για την Γ Φάση, ο οδικός χάρτης των επόμενων κινήσεων μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας.

Ανακοινώθηκαν οι νέες 2.820 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται για προσλήψεις της Γ φάσης στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Παιδείας να κλείσει η ψαλίδα με τα χιλιάδες κενά που καταγράφονται στα σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και κατανέμονται ως εξής:

1. Προσλήψεις 1.720 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

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(α) 47 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και

(β) 780 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 81 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(β) 802 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση και

(γ) 6 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερις (4) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων τρεις (3) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

2. Προσλήψεις 1.079 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά στην πρόσληψη 1.079 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 17

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 53

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 6

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 1

Στις ομάδες ΕΠΑΛ → 244

Στις ομάδες γενικών σχολείων → 758

Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 2 αναπληρωτές.

Σημειώνεται ότι για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

3. Προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο της στελέχωσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

7 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

12 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις 54/ΔΕΔΗΜΩΣ/20.08.2026 και 53/ΔΕΔΗΜΩΣ/14.08.2026.

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Προσλήψεις αναπληρωτών Γ φάση: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για δηλώσεις περιοχών και ανάληψη καθηκόντων

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ):

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

• Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

-Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

-Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

•Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Το μήνυμα Ζαχαράκη για τις 2.820 προσλήψεις αναπληρωτών

«Συνεχίζουμε με συνέπεια την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Μετά τις 2 πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά – προχωρούμε στην 3η φάση, με 2.820 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία μας. Ενισχύουμε σταθερά την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη Γενική εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, την Παράλληλη Στήριξη και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Κάθε νέα πρόσληψη σημαίνει περισσότερη δύναμη μέσα στην τάξη, περισσότερη υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς μας και πάνω απ’ όλα, περισσότερες ευκαιρίες για κάθε παιδί. Το σχολείο που θέλουμε, χτίζεται με ουσιαστική παρουσία των ανθρώπων της εκπαίδευσης και κυρίως με φροντίδα και ίσες δυνατότητες για κάθε μαθητή και μαθήτρια, όπου κι αν φοιτά, όποια ανάγκη κι αν έχει.»

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