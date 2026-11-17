Πού θα τον απολαύσουμε ζωντανά τον Ιούλιο του 2027.

O Sting επιστρέφει στην Ελλάδα για μια συναυλία το καλοκαίρι του 2027, κάνοντα μια στάση στη Χαλκιδική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του STING 3.0.

Όπως ανακοινώθηκε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Βρετανού μουσικού, ο Sting προσθέτει ακόμα έναν σταθμό στο πρόγραμμα της περιοδείας του και έτσι θα εμφανιστεί live στο Sani Festival, στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Sting έχει προσθέσει μια ακόμη συναυλία στις ευρωπαϊκές ημερομηνίες του STING 3.0 για το επόμενο καλοκαίρι, με μια εμφάνιση στο Sani Festival, στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027. Η προπώληση έχει ανοίξει για τα μέλη του Sting.com τώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.



H ευρωπαϊκή περιοδεία του Sting θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου από τη Σερβία και θα περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, κ.ά.

{https://youtu.be/M9tmMxt1Ncc?si=5LFfY5FHlEbA4Xnv}

Θυμίζουμε ότι τον Αύγουστο του 2026, ο θρυλικός καλλιτέχνης έδωσε μια μεγάλη συναυλία στην Κύπρο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, «STING 3.0 World Tour».

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Το 2027 το Sani Festival γιορτάζει τα 35 χρόνια λειτουργίας του καθώς ξεκίνησε το 1992 ως τριήμερη γιορτή της τζαζ και έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας. Η περσινή διοργάνωση φιλοξένησε τον Ρόμπερτ Πλαντ τους Waterboys και άλλους.



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