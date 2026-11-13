Δείτε πού μπορείτε να ψηφίσετε.

Φέτος, το Release Athens είναι υποψήφιο στα European Festival Awards 2026, στην κατηγορία Best Medium-Sized Festival, διεκδικώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να ψηφίσουν το Release Athens εδώ

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή έως τις 20 Νοεμβρίου.

Με το 2027 να σηματοδοτεί ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο για το φεστιβάλ, με τη μετάβαση στο Markopoulo Complex, το άνοιγμα του επιπλέον νέου χώρου Ergostasio35 και την επέκτασή του στη Βουλγαρία με το Release Sofia, μια τέτοια διάκριση θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την παρουσία του φεστιβάλ στον ευρωπαϊκό φεστιβαλικό χάρτη.