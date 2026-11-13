Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών εξέφρασαν την οργή τους.

Την κατάθεση αιτήματος εξαίρεσης της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού. Η δεύτερη συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε σήμερα σε κλίμα έντασης.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση της έδρας να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη ΔΕΕ σε σχέση με το αίτημα πρόσβασης των διαδίκων στα κατασχεμένα από τις προηγούμενες συνεδριάσεις αρχεία από τις εργασίες των δικαστικών πραγματογνωμόνων πυροδότησε ένταση στην αίθουσα με την Μαρία Καρυστιανού να φωνάζει: «Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθειτε, πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζωσετε όλα, μας βασανίζετε... Ζητάω εξαίρεση».

Η Πρόεδρος της έδρας της ζήτησε να ηρεμήσει με την Μαρία Καρυστιανού να απαντά: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Γενικά η συνεδρίαση διεξήχθη εν μέσω ενστάσεων, με γονείς θυμάτων και συγγενείς να εκδηλώνουν για άλλη μια φορά τον θυμό και - κάποιες στιγμές - την οργή τους.

Υποστήριξη κατηγορίας για την υπεξαγωγή

Το δικαστήριο εκφώνησε επίσης την απόφαση του για τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας, παρόμοια με την πρώτη, προ αναβολής επ αόριστον, συνεδρίαση.

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Η έδρα, δέχτηκε εν μέρει τις αντιρρησεις των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, οπότε απέβαλε Βελόπουλο, Βουτσινά, Λασκαριδάκη λόγω του ότι είχαν αποβληθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Επίσης, απέβαλε τους δηλώσαντες για πρώτη φορά υποστήριξη της κατηγορίας Δημήτρη Τηλκερίδη, Νικόλαο Χατζηβασιλείου, Γκαμπριέλα Φόργιαν, Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Πέτρο Μάριο Βουτσινά και Θωμά Κωστίδη επειδή έκρινε ότι είχε ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Απέβαλε άπαντες τους δηλώσαντες παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας της απείθειας με την οποία βαρύνεται κυρίως ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar, Ν. Τσαντσαράκης.

Επίσης δέχτηκε τις δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας όλων των υπολοίπων συγγενών για τις πράξεις της υπεξαγωγης εγγράφων και της ηθικής αυτουργίας στην υπεξαγωγη.

Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της εταιρίας Interstar, η οποία είναι η εταιρία φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ, Ν. Τσαντσαράκης κατηγορείται για υπεξαγωγη εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Π. Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και στις δύο κατηγορίες και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπ. Πατέρας για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγη.

«Αν αποβληθούμε με ποιους θα δικάσετε;»

Αρχικά, οι τόνοι στη σημερινή συνεδρίαση ανέβηκαν όταν επιχειρηματολόγησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας.

Ιδιαιτέρως όταν επεσήμαναν ότι πρέπει να αποβληθούν οι συγγενείς των θυμάτων, διότι ο μόνος που υπέστη βλάβη από την υπόθεση είναι ο Εφέτης Ανακριτής των Τεμπών.

Το επιχείρημα προκάλεσε την έντονη αντίδραση κάποιων από τους συγγενείς.

«Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;», αναρωτήθηκε η Ελένη Βασάρα, η οποία έχασε το μοναχοπαίδι της, την Αγάπη.

Στο ίδιο επιχείρημα ο Χρήστος Τηλκερίδης, που έχασε στο δυστύχημα τον γιό του, Άγγελο, φώναξε: «Για αυτό θα βάλουμε φυλακή τον Μπακαΐμη, κατηγορούμενος είναι».

«Δεν βγαίνω, να με συλλάβετε»

Ένταση σημειώθηκε και με τον Δ. Σκαρίπα, δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας με τον Β. Καπερνάρο, συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της Interstar, όταν ο τελευταίος είπε: «Ανόητε, λες ανοησίες. Κάνε μου μήνυση. Την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε». Ο Δ. Σκαρίπας του επέστρεψε τους χαρακτηρισμούς.

Στο μεταξύ, η Πρόεδρος ζήτησε από τους αστυνομικούς να βγάλουν έξω όποιον από το ακροατήριο συνεχίσει να μιλάει και συνέχιζε η κ. Ελένη Βασάρα, γραμματέας του συλλόγου συγγενών των θυμάτων, η οποία είπε: «Δεν βγαίνω έξω, να με συλλάβετε».

Αστυνομικοί της είπαν να παραμείνει αλλά να κάνει ησυχία. Μετά από παρέμβαση του δικηγόρου της, κ. Δαμιανου Μπαλασούλη το θέμα έληξε.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.