Σφοδρή αντίδραση του ΣΦΕΑ στους περιορισμούς για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου - «Όλοι εκεί, όλοι μαζί» – Κάλεσμα για ειρηνικό εορτασμό και μαζική συμμετοχή.

Την έντονη αντίθεσή τους στους περιορισμούς που αποφάσισε η Πρυτανεία του ΕΜΠ για τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 εξέφρασαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής, και ο γραμματέας του Συνδέσμου, Νίκος Μανιός.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από το ιστορικό κτήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ, οι δύο εκπρόσωποι του ΣΦΕΑ έστειλαν σαφές μήνυμα υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία της εκάστοτε πρυτανικής αρχής. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να παραμείνουν κλειστά όλα τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν διαφοροποιούνται σημαντικά από όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν προβλέπεται η διάθεση αιθουσών για εκδηλώσεις, ούτε καν για τις ανάγκες του ίδιου του Συνδέσμου. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους που θα ορίσει το Ίδρυμα, ενώ οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίγουν στις 08:30 το πρωί και θα κλείνουν στις 18:00 (πολύ νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια).

Παράλληλα αποκάλυψαν κι όσα διεμείφθησαν μεταξύ της Πρυτανικής αρχής και των αντιστασιακών, με τους τελευταίους να προειδοποιούν ότι ακριβώς αυτή η απόφαση για μερικό λοκ άουτ, που συνεπάγεται ότι δεν διατίθεται καμία αίθουσα για εκδήλωση, ούτε καν στον ΣΦΕΑ, είναι η συνθήκη που μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο έντασης.

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Σύμφωνα με την απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ, οι εκδηλώσεις επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους και μόνο «στην επιφάνεια που θα διαθέσει το Ίδρυμα για τον συγκεκριμένο σκοπό». Ταυτόχρονα οι πύλες του ΕΜΠ θα ανοίγουν από τις 8.30 π.μ. και θα κλείνουν στις 18.00

Ο Βαγγέλης Γκιουγκής ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, προβαίνοντας στην αναγκαία υπενθύμιση ότι ο ΣΦΕΑ είναι συνδιοργανωτής του τριημέρου των εκδηλώσεων του τριημέρου μνήμης, «κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο του 1974», ενώ προσέθεσε ότι στην Πρυτανεία υπήρχαν σκέψεις για ακόμη χειρότερη εκδοχή αντιμετώπισης των εκδηλώσεων, «όπως να τοποθετηθεί φράγμα με λαμαρίνες ή να μείνουν κλειστές οι δύο είσοδοι της Τοσίτσας και της Στουρνάρη». Η απόφαση της Πρυτανείας δεν συμπεριέλαβε τελικά την εσωτερική περίφραξη του χώρου, ωστόσο ανακοινώθηκαν αρκετοί άλλοι περιορισμοί που δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά ποτέ στο παρελθόν, με αποτέλεσμα «να μην έχουμε καμία αίθουσα, ούτε εμείς, ούτε ένα γραφείο, μέσα στα κτήρια, σαν ΣΦΕΑ, που πάντα είχαμε για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις».

«Θα είναι κλειστό όταν ουσιαστικά πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να εναποθέσουν ένα λουλούδι»

Ένα από τα μέτρα που θεωρεί ο ΣΦΕΑ ότι αντίκειται στο πνεύμα του Πολυτεχνείου αφορά το ωράριο. Η απόφαση να κλείνουν οι πύλες του στις 6 το απόγευμα στερεί σύμφωνα με τον Ε. Γκιουγκή τη δυνατότητα σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας να επισκεφθούν τον χώρο και να αποτίσουν φόρο τιμής. «Θα είναι κλειστό όταν ουσιαστικά πηγαίνουν οι εργαζόμενοι ή έρχονται στο Πολυτεχνείο να εναποθέσουν ένα λουλούδι ή να δουν ή να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση».

Με δεδομένο ότι οι συζητήσεις με την πρυτανική αρχή δεν κατάφεραν να καρποφορήσουν, ο ΣΦΕΑ στρέφεται στην κοινωνία, με τον Ε. Γκιουγκή να ζητά η λαϊκή συμμετοχή στις εκδηλώσεις και την πορεία του Πολυτεχνείου να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, πιστεύοντας ότι «μόνο με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, της νεολαίας, των φοιτητών θα ανατραπούν τα ωράρια και θα ανατραπούν και άλλα πράγματα στην πράξη». Από την άλλη, όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει, αυτό δεν σημαίνει ότι παρακινείται από τον ΣΦΕΑ ο κόσμος να αντιδράσει με συγκρουσιασκούς όρους: «Αλλά ένα είναι σίγουρο, εάν είναι πέντε χιλιάδες άνθρωποι έξι η ώρα το απόγευμα μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν μπορεί κανείς να επιβάλει κανέναν νόμο, να τους εξώσει και να τους αποβάλει ή να τους δημιουργήσει με βία απαγόρευση στους χώρους. Το Πολυτεχνείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός πρύτανη και καμιάς πρυτανείας αυτά τα κτήρια. Αυτά είναι κτήμα του λαού, είναι δημόσια περιουσία και επομένως ανήκουν ουσιαστικά τόσο στους φοιτητές του Πολυτεχνείου όσο και στους αγωνιστές».

Ν. Μανιός: «Όλοι εκεί, όλοι μαζί, αποφεύγουμε τις αντιπαραθέσεις»

Από τη μεριά του ο Νίκος Μανιός θέλησε να ξεκαθαρίσει, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, ότι ουδέποτε συμφώνησε ο ΣΦΕΑ με τους χειρισμούς και την απόφαση του Πρύτανη. «Εμείς το είπαμε και ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος για τις δημόσιες εμφανίσεις του ΣΦΕΑ, ο Γιάννης ο Ξαρχουλάκος και εγώ ότι είπαμε ότι αυτό δεν το δεχόμαστε, είναι λάθος. Και το εξηγήσαμε κιόλας ότι είναι λάθος που θα προκαλέσει επεισόδια, "θα δώσει αφορμή να φέρετε την αστυνομία μέσα"». Ο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής απηύθυνε κι εκείνος με τη σειρά του κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις, σημειώνοντας όμως και την ανάγκη για κινητοποίηση ειρηνικού χαρακτήρα: «Όλοι εκεί, όλοι μαζί, αποφεύγουμε τις αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουμε χρόνο και χώρο έξω από το Πολυτεχνείο να πάμε να τις κάνουμε».