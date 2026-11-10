Μετωπική σύγκρουση φοιτητών με την Πρυτανεία για τα μέτρα ενόψει της Επετείου της 17ης Νοεμβρίου - «Το Πολυτεχνείο δεν τιμάται με κλειστές πόρτες και αστυνομική επιτήρηση».

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου βρίσκονται οι φοιτητικοί σύλλογοι, με αφορμή τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τη διεξαγωγή του εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η απόφαση της διοίκησης για κλειστά κτίρια, αυστηρά καθορισμένο ωράριο πρόσβασης και αυξημένη φύλαξη στον ιστορικό χώρο της Πατησίων έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, με τους φοιτητές να κάνουν λόγο για περιορισμούς που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του τριημέρου.

Όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, το Πολυτεχνείο, ο χώρος που έχει συνδεθεί με την εξέγερση απέναντι στη δικτατορία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την επέτειο με τα κτίριά του κλειδωμένα και την πρόσβαση αυστηρά οριοθετημένη. Η Πρυτανεία επικαλείται την ασφάλεια και την αποτροπή επεισοδίων, με φόντο τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τον περσινό εορτασμό. Ωστόσο, οι φοιτητές θεωρούν ότι οι περιορισμοί δεν διασφαλίζουν απλώς την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, αλλά αλλάζουν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται ο εορτασμός.

Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανίας προβλέπεται αυξημένη φύλαξη στο συγκρότημα της Πατησίων θα ισχύσει από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου. Στις 13 και 14 Νοεμβρίου οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος θα είναι κλειστές για την προετοιμασία των εκδηλώσεων. Παράλληλα όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους που θα διαθέσει το Ίδρυμα. Στις 15 και 16 Νοεμβρίου η πρόσβαση θα επιτρέπεται από τις 08:30 έως τις 18:00, ενώ στις 17 Νοεμβρίου ο χώρος θα ανοίξει στις 09:00 και θα κλείσει στις 13:00.

«Το Πολυτεχνείο δεν τιμάται με κλειδωμένες πόρτες»

Η αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων είναι έντονη. Σε ψήφισμά τους καταγγέλλουν ότι η Πρυτανεία, σε ευθυγράμμιση με την κυβερνητική πολιτική, επιχειρεί να υποβαθμίσει τον εορτασμό των 53 χρόνων από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, μετατρέποντάς τον, όπως υποστηρίζουν, σε μια τυπική γιορτή της δημοκρατίας, με εκδηλώσεις μνήμης αποκομμένες από το πραγματικό ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο της εξέγερσης. Οι φοιτητές θεωρούν ότι οι περιορισμοί δυσχεραίνουν τη διοργάνωση συζητήσεων, εκδηλώσεων και άλλων δράσεων από τους φοιτητικούς συλλόγους, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974), καθώς και από άλλους συλλογικούς φορείς που συμμετέχουν στον εορτασμό.

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Ιδιαίτερη αιχμή της κριτικής τους αποτελεί η πρόβλεψη για αυξημένη φύλαξη και η ενημέρωση των αστυνομικών αρχών. Όπως αναφέρουν, η προοπτική αστυνομικής επέμβασης στον ιστορικό χώρο δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ελεύθερη διεξαγωγή του τριημέρου. «Είναι απαράδεκτο να επιχειρείται η επιβολή τέτοιων μέτρων στον ίδιο τον χώρο που αποτέλεσε σύμβολο της αντίστασης στη δικτατορία και συνεχίζει να σηματοδοτεί τους αγώνες των φοιτητών», τονίζουν στο ψήφισμά τους.

«Το Πολυτεχνείο ανήκει στους αγώνες του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος. Η εξέγερσή του δεν τιμάται με κλειδωμένες πόρτες και αστυνομική επιτήρηση. Πολυτεχνείο ανοιχτό σε όλο τον λαό», υπογραμμίζουν, αμφισβητώντας ευθέως το πλαίσιο που καθόρισε η Πρυτανεία.

Μιλώντας στο Dnews φοιτητής σημειώνει ότι «Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά μόνο τα μέτρα φύλαξης, αλλά και το ποιος καθορίζει τους όρους με τους οποίους τιμάται μια εξέγερση που έχει ταυτιστεί με την αντίσταση, τη συλλογική διεκδίκηση και την ελευθερία. Δεν θα τους περάσει! Δεν αντιμετωπίζουμε το Πολυτεχνείο ως μια μουσειακή επέτειο ή μια τυπική εκδήλωση. Το υπερασπιζόμαστε ως ζωντανή παρακαταθήκη αγώνα.Γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη. Είναι και αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε με όσα μας δίδαξε.Το Πολυτεχνείο ζει όσο η ελευθερία διεκδικείται, όσο η δημοκρατία υπερασπίζεται και όσο οι άνθρωποι αρνούνται να συνηθίσουν την αδικία.»

Στον δρόμο οι φοιτητές – Τα αιτήματα προς την Πρυτανεία

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν την ανάκληση των περιορισμών στο ωράριο πρόσβασης και στη χρήση των κτιρίων, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στον ιστορικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς και τη διασφάλιση της δυνατότητας πραγματοποίησης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Επιπλέον, απαιτούν να μη χρησιμοποιηθεί η αστυνομική επέμβαση ή η απειλή της ως μέσο περιορισμού της συλλογικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν σε κινητοποίηση την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 12:30, στην Πρυτανεία του ΕΜΠ, ζητώντας να αλλάξει το πλαίσιο του εορτασμού.